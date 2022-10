Un bărbat care a ieșit la plimbare pe plajă a făcut o descoperire uluitoare, de peste 100 de milioane de euro

Un bărbat care a ieșit la plimbarea zilnică pe o plajă din Țara Galilor a făcut o descoperire uluitoare, despre care a aflat ulterior că valora mai bine de 100 de milioane de euro.

Bărbatul se plimba pe plajă, lângă Aberystwyth, în vestul Țării Galilor, când a descoperit ceva neobișnuit. De la distanță a crezut că era un animal marin eșuat la țărm, însă când s-a apropiat, a văzut că erau mai multe pachete ambalate în ceolofan negru, legate între ele împreună cu bidoane din plastic, folosite pe post de dispozitive plutitoare.

Bărbatul și-a dat seama imediat că descoperise un transport de droguri și a sunat la poliție, potrivit Cambrian News.

„Eram la plimbarea de dimineață, când am văzut ceva pe plajă. Am fost intrigat și m-am apropiat. Aproape imediat am știut ce este. Poliția a venit după o jumătate de oră. Ofițerii au tăiat o pungă și au găsit ceea ce părea a fi cocaină pură”, a spus bărbatul.

„Poliția Dyfed-Powys investighează descoperirea unei cantități semnificative de ceea ce pare a fi cocaină pură de-a lungul coastei Ceredigion, în acest weekend. Se fac cercetări pentru a stabili modul în care o cantitate atât de mare de droguri a ajuns în Țara Galilor”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Poliția spune că, dacă se dovedește că drogul din pachete este cocacină pură, valoarea transportului depășește 100 de milioane de euro.

