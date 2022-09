Un bărbat de 63 de ani spune că, până acum, s-a însurat de 53 de ori pentru că a căutat „stabilitate emoțională”

Un bărbat din Arabia Saudită, de 63 de ani, om de afaceri, susține că, până acum, s-a căsătorit de 53 de ori, pentru că a fost în căutare de „stabilitate emoțională și liniște sufletească”, nu de plăcere.

Bărbatul a povestit pentru televiziunea saudită MBC, citată de Gulf News, că acum este căsătorit cu o singură femeie, că lucrurile decurg deocamdată conform așteptărilor lui și că nu intenționează să se recăsătorească.

„Când m-am însurat pentru prima dată, nu am plănuit să mă căsătoresc cu mai mult de o femeie, pentru că mă simțeam bine și aveam copii”, a spus el el. „Dar după un timp au apărut probleme și am decis să mă căsătoresc din nou când aveam 23 de ani și mi-am anunțat soția despre decizia luată”, a adăugat bărbatul, cunoscut sub numele de Abu Abdullah.

El a spus că, mai târziu, a izbucnit un conflict între prima și a doua soție, ceea ce l-a determinat să se recăsătorească pentru a treia și a patra oară. Abu Abdullah a spus că mai târziu a divorțat de prima, a doua și a treia soție.

Susține că a ajuns să se căsătorească de atât de multe ori pentru că a fost în căutarea unei femei cu care să fie fericit. A mai adăugat că a încercat să fie corect cu toate soțiile sale.

„M-am căsătorit cu 53 de femei. Prima căsătorie a fost când eu aveam 20 de ani, iar ea era cu șase ani mai mare decât mine”, a spus el.

Cea mai scurtă perioadă de căsătorie a fost pentru o noapte. „Fiecare bărbat din lume își dorește să aibă o singură femeie și să rămână cu ea pentru totdeauna... Stabilitatea nu se găsește alături de o femeie tânără, ci lângă una mai în vârstă”, a adăugat el.

„Majoritatea soțiilor au fost saudite”, spune Abu Abdullah, dar admite că a avut și soții de altă naționalitate, pentru că a călătorit destul de mult și pe perioade lungi în străinătate, pentru afaceri. „Eram plecat câte trei-patru luni, așa că mă căsătoream pentru a mă proteja de vici”, a explicat el.

În Islam este permisă căsătoria cu până la patru soții în același timp, dar dacă un bărbat nu se comporta „corect” cu soțiile lui, atunci trebuie să rămână căsătorit doar cu una.