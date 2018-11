Un bebeluș de 8 luni a stat 5 zile în comă, din cauza unui sărut. Avertismentul părinților ei

O fetiță în vârstă de doar 8 luni, din Marea Britanie, a fost la un pas de moarte din cauza unui sărut. Mama bebelușei vrea acum să tragă un semnal de alarmă și să îi avertizeze pe alți părinți cu privire la riscurile la care își pot expune copiii, atunci când lasă alte persoane să îi sărute pe obraji sau pe mânuțe, scrie Metro.

Foto: Shutterstock

Micuța Eliza Hobbs a fost găsită palidă și inconștientă în pătuțul ei de către mama și tatăl său, care au chemat de urgență ambulanța. Fetița a fost transportată la spital, unde medicii au făcut tot posibilul să o resusciteze.

„Am mers să o văd și părea lipsită de viață. Era foarte palidă și era inconștientă. Mi-am dat seama că se întâmplase ceva rău, așa că am chemat ambulanța. Am simțit groază și panică. Nu știam dacă va supraviețui. Când a ajuns la spital, a devenit vânătă la față. La un moment dat, am crezut că s-a dus. Medicii o resuscitau, nu a mai respirat un minut, dar au reușit să o readucă la viață”, a povestit tatăl copilei.

Fetița a fost transportată apoi la un alt spital, unde medicii i-au indus coma. „Îi ascultau plămânii și se auzea că sunt plini cu secreții. Au făcut niște teste și au aflat că are o infecție virală sau bacteriană. Nu știau exact ce e, probabil a fost o bronșită. Apoi a intrat în comă. A stat în comă indusă cinci zile, iar de 3-4 ori au trebuit să o resusciteze, pentru că i se oprea respirația. A fost o răceală care nu ar fi afectat un adult, dar care la ea s-a transformat într-o infecție de proporții, care a ajuns să îi pună viața în pericol”, a adăugat tatăl fetiței.

După șapte zile la terapie intensivă, micuța și-a revenit, iar părinții ei au putut răsufla ușurați. Cuplul încearcă acum să îi avertizeze și pe alți părinți, astfel încât nimeni să nu ajungă în situația în care au fost ei.

„Vă rog, nu lăsați alte persoane să vă sărute bebelușii. Un simplu pupic inofensiv ne putea ucide copilul. Astfel de virusuri sau bacterii pot fi transmise imediat. Oamenii răciți trebuie să se spele pe mâini și să stea departe de copii cât mai mult posibil”, a spus mama fetiței.

