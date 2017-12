Un colaborator al premierului ucrainean, reţinut pentru spionaj în favoarea Rusiei

Un oficial guvernamental a fost reţinut sub acuzaţia de spionaj în favoarea Rusiei, a anunţat joi Serviul ucrainean de securitate (SBU), citat de The Associated Press.

Premierul Ucrainei, Volodimir Groisman. Foto: Guliver / GettyImages

Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, afirmă SBU.

Presa ucraineană scrie că suspectul este un colaborator al premierului Volodimir Groisman, care l-a însoţit în călătorii în străinătate.

Groisman a mulţumit SBU pentru „vigilenţă şi profesionalism” într-un mesaj postat pe Facebook, potrivit News.ro.

Premierul britanic Theresa May a declarat, în cursul unei vizite la Varşovia, că este la curent cu informaţii potrivit cărora un interpret al premierului ucrainean - care a fost fotografiat cu ea la Downing Street - a fost arestat ca suspect de faptul că este spion rus.

„Măsurile întreprinse sunt treaba autorităţilor ucrainene”, a declarat ea.

Stanislav Iejov a fost reţinut la locul său de muncă miercuri seara, iar posturi ucrainene de televiziune au difuzat imagini în care este ridicat sub escorta unor agenţi SBU.

SBU a anunţat joi că unul dintre ofiţerii săi de rang înalt a fost de asemenea reţinut în baza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei.

Moscova şi Kievul se află în conflict după anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de către ruşi, în 2014. Ucrainenii şi occidentalii îi acuză pe ruşi că îi susţin pe rebelii proruşi în conflictul armat din estul Ucrainei. Ruşii resping aceste acuzaţii.