Un olandez a avut o experiență complet neașteptată cu un român și acum vrea ca toată lumea să-i cunoască povestea

Un olandez care locuiește în apropierea orășelului Delden a avut o experință total neașteptată cu un român de 31 de ani, care trăiește de un an și jumătate în Țările de Jos, iar acum își spune povestea, pentru că vrea să schimbe prejudecățile legate de români din țara lui.

Bărbatul, Raymond, a povestit pentru o publicație online olandeză - wegdamnieuws.nl - că și-a pierdut portofelul, iar românul care l-a găsit a făcut eforturi pentru a i-l returna.

Olandezul spune că a ieșit la cină în Delden cu un coleg și s-a întors cu bicicleta acasă, iar pe drum și-a pierdut, fără să-și dea seama, portofelul. „În dimineața următoare, la ora 6:56, am găsit un mesaj vocal de la un număr de telefon din România. Am auzit cuvântul „portofel”... Am ignorat mesajul”, a povestit bărbatul.

Însă după câteva ore a primit un telefon, de data aceasta din partea unui localnic care l-a informat că un român i-a găsit portofelul și l-a lăsat la un magazin local. După ce l-a recuperat, impresionat de gestul românului, olandezul a vrut să-i mulțumescă personal și l-a vizitat acasă, sâmbăta trecută.

„Se numește Comanaciu Ioan, are 31 de ani și este din Sâmbăta de Sus, un sat de lângă Brașov, în inima României, înconjurat de Carpați, și lucrează la brutăria Nollen. Locuiește acum în Stegenhoek, unde l-am vizitat sâmbăta trecută pentru a-i mulțumi. Era în jur de 1:30 după amiază, dar încă era în pat, pentru că lucrase pe tura de noapte”, a povestit olandezul.

Ioan Comanaciu i-a spus că găsit pe stradă portofelul ud, pentru că plouase în noaptea respectivă, l-a deschis și a găsit numărul de telefon la care a lăsat mesajul. „Portofelul nu era al meu, așa că trebuia să fac ceva, pentru că încerc să fiu o persoană bună”, i-a spus românul.

După ce s-a consultat cu un coleg, a ajuns la concluzia că este o idee bună să lase portofelul la un supermarket, de unde proprietarul ar fi putut să-l ridice.

Românul i-a mai spus lui Raymond, care acum îl consideră eroul său, că locuiește în Țările de Jos de un an și jumătate, că îi place foarte mult acolo și că intenționează să rămână pe termen lung.

„Aproape toate statele membre UE vor ca România să fie admisă în zona Schengen, însă Țările de Jos se opun. În ceea ce mă privește, eroul meu român cu siguranță că poate să rămână aici cât timp dorește”, și-a încheiat povestea olandezul.

Editor : D.C.