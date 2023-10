Un scoțian frustrat că nu-și poate cumpăra casă la el în țară a intrat online și și-a luat vilă cu 6 dormitoare în Bulgaria, cu 3.400 €

Un scoțian extrem de frustrat că nu găsește nicio variantă prin care să-și cumpere o locuință în țara natală a intrat pe eBay și și-a achizionat o casă cu etaj și cu șase dormitoare în Bulgaria.

Rob Davies este atât de revoltat de prețurile caselor din Scoția încât a decis să-și caute o proprietate în altă țară și a intrat pe eBay.

Iar bărbatul de 35 de ani, originar de pe coasta de vest a Scoției, crede că a dat lovitura cumpărându-și o casă mare în Goleamo Krușevo, un sat din Bulgaria, cu doar 3.000 de lire sterline, adică 3.400 de euro, potrivit Edinburgh Live.

Rob Davies, în fața casei din Bulgaria FOTO: Rob Davies

Povestea lui a apărut și într-o emisiune tv foarte populată în Marea Britanie, „Help! We bought a Village”, difuzată de Channel 4.

Deși casa are nevoie de mai multe amenajări, Rob este extrem de încântat de achiziție.

Noua lui casă cu șase dormitoare este situată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Turcia și are și o grădină de 2.000 de metri pătrați. Totuși, baia și bucătăria nu sunt utilate, casa nu are ferestre și nici nu este conectată la rețeaua electrică și de apă, așa că are nevoie de amenajări destul de importante pentru a putea fi locuită.

Rob spune că proprietatea a fost construită cu mai bine de 100 de ani în urmă, dar a fost abandonată în anii 1980.

Casa din Bulgaria pe care Rob a cumpărat-o cu 3.400 de euro FOTO: Rob Davies

Bărbatul spune că a căutat intens o casă accesibilă, iar casa din Bulgaria i s-a părut o mană cerească.

„Le-am trimis un mesaj în care spuneam că sunt interesat, cred că am plătit un depozit de 200 de lire sterline, apoi am primit cheile și restul este istorie”, spune el.

„Erau practic patru pereți cu acoperiș, dar era a noastră... Nu putem face asta în Marea Britanie.”

Rob, care este șofer livrator, recunoaște că deocamdată nu știe cum va reuși să se bucure cât mai mult de noul statut de proprietar de casă, însă este încântat că le va lăsa copiilor lui casă.

Scoțianul a fost deja în Bulgaria și și-a preluat casa. S-a îndrăgostit atât de tare de satul Goleamo Krușevo încât și-a mai cumpărat alte două proprietăți aici care au costat 1.500 și 3.000 de lire sterline.

