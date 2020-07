Un vierme de 4 centimetri a fost găsit în amigdalele unei femei

O femeie din Japonia a mers la doctor pentru că avea dureri în gât și a aflat că avea un vierme în amigdale, informează CNN.

Tânara de 25 de ani a fost supusă unui control la spitalul St. Luke's International din Tokyo, după ce rămăsese cu dureri în gât în urma unei mese cu saschimi, se arată în studiul de caz publicat în jurnalul The American Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Medicii au identificat un vierme cu o lungime de 38 milimetri în amigdala stângă a femeii și l-au îndepărtat cu penseta.

Testele au arătat că era vorba de o larvă de "Pseudoterranova azaras", arată studiu publicat în luna iulie. Acest parazit infectează stomacul unei gazde care a consumat larve în peștele crud sau gătit insuficient, peste 700 de cazuri fiind raportate în Japonia, America de Sud, Olanda și statele din Pacificul de Nord.

Simptomele pacientei s-au redus drastic după îndepărtarea viermelui, se mai arată în studiu.

Medicii și oamenii de stiință au raportat infecții similare în cazul pacienților care au consumat fructe de mare.

Anisakiasis, o boală cauzată de consumul peștelui sau fructelor de mare contaminate cu paraziți, este tot mai des întâlnită în Europa de Vest, unde astfel de feluri de mâncare au devenit tot mai populare, potrivit unui raport publicat în 2017 în BMJ Case Reports.

Editor web: V.M.