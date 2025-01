Unul dintre cei mai modești politicieni, fostul președinte Jose Mujica, și-a luat rămas bun. Suferă de cancer: „Mor. Până aici a fost”

José Mujica, fostul președinte al Uruguayului și un simbol progresist la nivel mondial, care are 89 de ani, și-a luat rămas bun public. Se pregătește, conform propriilor afirmații, să moară de un cancer de esofag pe care refuză să-l opereze. "Mor. Până aici am ajuns", spune fostul președinte, unul dintre cei mai modești politicieni, citat de The Guardian.

José Mujica a anunțat despre cancerul din esofag pe care îl are că s-a extins la ficat și că a ales să renunțe la continuarea tratamentului.

În ceea ce Mujica a declarat că va fi ultimul său interviu, el a declarat pentru Búsqueda, o revistă săptămânală de știri din Uruguay, că este „condamnat”.

„Sincer, sunt pe moarte”, a declarat fostul lider, care a condus mica țară sud-americană Uruguay între 2010 și 2015. Articolul notează că acesta avea lacrimi în ochi, când a dezvăluit acest detaliu.

„Ceea ce le cer este să mă lase în pace. Nu-mi mai cereți interviuri sau altceva. Ciclul meu s-a încheiat”, a spus fostul președinte.

Mujica a intrat pentru prima dată în politică ca lider al Tupamaros, un grup militant marxist care s-a inspirat din revoluția cubaneză.

Ulterior, în calitate de al 40-lea președinte al Uruguayului, și-a transformat națiunea într-una dintre cele mai sănătoase și mai liberale democrații sociale din America Latină, legalizând avortul, căsătoriile între persoane de același sex și marijuana recreațională. A stârnit fascinație la nivel mondial prin faptul că a evitat palatul prezidențial pentru a locui într-o mică fermă și a donat cea mai mare parte a salariului său în scopuri caritabile.

