Vedeta de filme pentru adulți Jenna Jameson spune care este starea ei, după ce a aflat că mai are de trăit câteva luni

La aproape doi ani după ce medicii i-au spus că mai are de trăit doar câteva luni, Jenna Jameson, fostă vedetă de filme pentru adulți, a venit cu vești pozitive despre starea ei de sănătate.

Fosta actriță de filme pentru adulți, în vârstă de 49 de ani, a fost diagnosticată cu sindromul Guillain-Barré, o boală autoimună rară care afectează sistemul imunitar și atacă sistemul nervos periferic. Din cauza atrofierii musculaturii picioarelor, actrița s-a trezit în imposibilitatea de a merge fără ajutor.

Dar la începutul anului 2022, când a început să se simtă rău, medicii au suspectat că avea cancer la sânge. Pe fondul problemelor de sănătate pe care deja le avea, care includeau probleme de memorie, Jenna, care este mama a trei copii, a primit vestea că mai are de trăit cel mult un an, potrivit Newsweek.

După ce a primit vestea, actrița a părăsit spitalul în care era internată de câteva luni și a decis să adopte o abordare holistică a situației ei. „Când mi s-a spus pentru prima dată că nu mai aveam foarte mult de trăit, cred că am clacat. Nu prea știam cum să diger asta”, a spus actrița într-un interviu din august 2023.

În loc să accepte ceea ce i s-a spus, Jameson a decis să lupte. S-a împăcat cu ideea că va fi dependentă de scaun cu rotile, dar a considerat că se poate trăi și așa.

La mai bine de un an după ce a primit veștile șocante, Jameson a spus care este situația ei într-o postare pe Instagram. A postat o fotografie comparativă care o arată cum era înainte de boală și cum este acum, cu cadru premergător și scaun cu rotile la vedere. „Mi-am pierdut capacitatea de a merge acum peste un an și am crezut că am terminat. M-am luptat pentru a reveni și încerc constant să devin un om mai bun la exterior, dar mai important - la interior”, a scris în mesajul care însoțește colajul foto.

Într-un clip postat pe Instagram Story, Jameson a spus că postarea respectivă arată progresul ei și că, împărtășind asta, „mă ajută să mă vindec”.

De altfel, pe platformele sociale, ea a postat constant update-uri despre stărea ei de sănătate.

De asemenea, Jameson a povestit cum a început tot coșmarul pentru ea. „Boala mea nu a fost identificată în spital. Mi s-au dat multe diagnostice, dar apoi au fost retrase. Și am ajuns până în punctul în care am fost atât de frustrată încât am ieșit din spital și am adoptat o abordare holistică care a început să funcționeze. Sunt sigură că în mare parte boala mea ar putea fi atribuită spațiului meu mental. Creierul tău este conectat la sănătatea ta fizică... Și am avut parte de multă durere”, a spus ea.

Fosta actriță a spus că a avut-o alături pe soția ei, care o ajută enorm.

Jameson s-a căsătorit cu antreprenoarea și influencerița Jessi Lawless în luna mai a anului trecut. Pe contul ei alternativ de Instagram, deschis în 2022, Jameson a postat o fotografii de la nuntă.

Înainte a avut o relație cu Lior Bitton, cu care a fost logodită. Cei doi au o fiică de 6 ani împreună, pe nume Batel Lu. Jameson are, de asemenea, doi fii gemeni, care s-au născut în 2009, cu vedeta UFC Tito Ortiz, de care s-a despărțit în 2013.

Jameson a mai fost căsătorită de două ori, cu actorul de filme pentru adulți și regizorul Brad Armstrong și cu Jay Grdina, de asemenea, actor de filme pentru adulți.

