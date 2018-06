VIDEO. Cel puțin șase morți în urma inundațiilor din China

Dezastru în sudul Chinei. Mai multe clădiri s-au prăbuşit după ce fundaţiile lor au fost slăbite de alunecările de teren, în urma ploilor torenţiale. Cel puţin 6 oameni au murit, dar nimeni nu ştie exact dacă nu cumva erau şi alţii în clădirile distruse.

Mii de localnici au fost evacuaţi, iar operatiunile de căutare continuă pentru a-i salva pe sinistraţi.

Apele, care au acoperit mai multe localităţi şi zone întinse de culturi, au ajuns în unele locuri până la aproape doi metri înălţime, iar supravieţuitorii au poveşti cumplite.

„Când ploaia era aproape pe sfârşite, am venit şi am văzut că maşina era sub ape. Pentru că e prea multa apă, vehiculele utilitare nu se pot apropia. Am rugat nişte muncitori să mă ajute să împing maşina pe un loc mai înalt şi uscat, aşa că n-o să fie udă prea mult timp. Asta e tot ce am putut face”, spune o localnică.