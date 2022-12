VIDEO. Cele mai ascultate melodii în 2022

Anul 2022 a fost un an bun pentru muzică. Vedeți acum care sunt cele mai bune piese lansate în acest an, conform Billboard Top 100.

Locul 10 - Elton John și Dua Lipa: Cold Heart

Locul 9 - Kodak Black: Super Gremlin

Locul 8 - Justin Bieber: Ghost

Locul 7 - Latto: Big Energy

Locul 6 - Jack Harlow: First Class

Locul 5 - Ed Sheeran: Shivers

Locul 4 - Adele: Easy on Me

Locul 3 - The Kid Laroi și Justin Bieber: Stay

Locul 2 - Harry Styles: As it Was

Locul 1 - Glass Animals: Heat Waves

Editor : Liviu Cojan