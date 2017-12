VIDEO. Momentul în care poliția îl arestează pe bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime, la 80 km/oră

Un incident grav a avut loc în Melbourne, Australia, unde un bărbat a intrat cu o mașină de tip SUV în mulțimea dintr-o intersecție aglomerată, din centrul orașului. Cel puțin 17 persoane au fost rănite, iar câteva sunt în stare critică.

În imaginile surprinse imediat după accident, se văd mai multe persoane care zac întinse pe caldarâm, în așteptarea ambulanțelor. Poliția a intervenit prompt și a reușit să îl prindă pe principalul suspect. O filmare arată momentul în care bărbatul a fost pus la pământ de trei polițiști, care i-au pus cătușele și l-au dus la secție pentru interogatoriu, relatează Sky News.

#Australia: The arrested passenger of the SUV driver who plowed into the crowd in #Melbourne. Difficult to explain later that the driver had mental problems. pic.twitter.com/njL7KPeEpt