O prințesă germană a intrat în istorie drept prima aristocrată care a pozat dezbrăcată pentru o revistă pentru adulți. Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, prințesă de Saxonia, are de 37 de ani și spune că familia ei a primit bine vestea.

Prințesa de Saxonia va apărea pe coperta ediției Playboy Germania în martie 2024, purtând lenjerie de corp albă care, însă, o acoperă parțial.

Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, prințesă de Saxonia FOTO: Instagram/ princess_xenia_of_saxony Deschide galeria foto

„Cred că este momentul potrivit”, a spus Xenia pentru o publicație online din SUA, citată de New York Post. „Mă simt foarte bine. Este prima și ultima dată când mă dezbrăc.”

„M-am simțit atât de confortabil în compania echipei... Întotdeauna mi-am dorit să fiu o vedetă pop ca Britney Spears, dar nu am visat niciodată să apar în presă din toată lumea”, a mai spus ea.

Germania nu a avut o familie regală sau un monarh activ de la sfârșitul Primului Război Mondial. Dar statul mai are mai multe case nobiliare care au stăpânit la un moment dat mai multe dintre statele germane.

Potrivit People, printre strămoșii nobili ai Xeniei este stră-străbunicul ei, Frederic August al III-lea, ultimul rege al Saxoniei.

Xenia deține titlul de descendentă a Casei Germane Wettin.

Ea a spus că s-a consultat cu mama ei înainte de a poza pentru Playboy. „Părerea ei a fost importantă pentru mine. Mi-a spus: „Știi ce? Dacă simți asta, atunci fă-o.” Deci, toată lumea a primit cu deschidere ideea. Am primit chiar și un mesaj de la unul dintre verii mei cu care nu am mai vorbit de 20 de ani. El a spus: „Uau, felicitări! Ai făcut o treabă grozavă depășind acest zid.” Am fost încântată: „Uau, propria familie este de partea mea”, a spus Xenia.

„S-a schimbat percepția pentru că acum 10 ani doar bărbații din familia mea aveau putere”, a explicat Xenia. „Trebuia să faci ce spuneau ei și a fost o luptă. Dar apoi am decis să îmi urmez propriul drum. Acum sunt mai fericită ca oricând.”

Xenia a spus că scopul ședinței foto a fost să le arate femeilor că toate corpurile sunt frumoase exact așa cum sunt.

A fost vedetă de reality TV și a spus că în acea perioadă colegii ei o îndemnau să facă operații estetice. „M-am gândit: Eu sunt cea fără nicio intervenție chirurgicală din acest grup... mă încadrez? Dar am vrut să fiu eu însumi. Nu am vrut să mă operez. Sunt mulțumită de decizia mea.”

Încă din copilărie a fost în lumina reflectoarelor, așa că a acceptat repede să apară în reality show. „Se pare că sunt foarte bună la asta”, a spus ea.

S-a folosit de celebritatea astfel câștigată pentru a-și găsi un soț și spune că a fost cerută în căsătorie de șase ori. „Dar asta nu este partea ușoară în a fi prințesă. Nu știi niciodată dacă oamenii te vor pentru titlul tău sau doar pe tine. Am încercat chiar să găsesc un bărbat prin „Undercover Princesses” de la BBC, și nu mi-a ieșit”, spune ea.

Xenia spune că participă la evenimente cu alți membri ai familiei regale, dar mama ei a încercat să o crească normal, fiind învățată să câștige bani făcând treburi casnice. „Toată lumea crede că a fi prințesă înseamnă că nu ai probleme, nu ai griji, ci doar mulți bani. Oamenii cred că am totul. Dar, în realitate, muncesc pentru orice. Am vrut să-mi fac singură lucruri și să nu mă bazez doar pe ceea ce mi-a spus familia mea să fac”, spune ea.

Prințesa știe că mulți oameni nu sunt de acord cu ceea ce a făcut, însă spune că nu îi pasă: „Cum îndrăznești să-mi spui ce ar trebui să facă o prințesă? Sunt o prințesă și pot face tot ce vreau, așa cum ar trebui să facă toți ceilalți.”

