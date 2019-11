Marea Britanie este acuzată de Mauritius că ocupă abuziv un arhipelag pe care statul african a fost obligat să-l cedeze în 1968

Marea Britanie a fost numită ocupant colonial de către Mauritius, după ce a ignorat un termen limită acordat de ONU pentru a preda controlul unui teritoriu de peste hotarele sale națiunii insulare din Oceanul Indian, informează BBC.

Organizația Națiunilor Unite a acordat Marii Britanii un termen de șase luni pentru a preda statului Mauritius controlul asupra Insulelor Chagos, dar acesta a expirat.

Națiunea insulară Mauritius spune că a fost obligată să ofere micul arhipelag din Oceanul Indian în 1965, în schimbul independenței sale.

Marea Britanie nu recunoaște dreptul Mauritius de suvernanitate asupra Insulelor Chagos.

Biroul de Externe al Marii Britanii (FCO) a insistat că are dreptul să dețină insulele, una dintre ele - Diego Garcia - găzduind și o bază militară americană. "Marea Britanie nu are îndoieli în privința suveranității noastre asupra Teritoriilor britanice din Oceanul Indian (BIOT), aflat sub suveranitate britanică din 1814", se anunță într-un comunicat al instituției. "Mauritius nu a deținut niciodată suveranitate asupra BIOT și Marea Britanie nu recunoaște pretențiile sale".

Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a declarat că este important ca Marea Britanie să returneze insulele "drept un simbol a modului în care statul dorește să se comporte în dreptul internațional".

Mauritius susține că insulele Chagos au fost vândute britanicilor pentru a obține independența

Arhipelagul Chagos a fost separat de Mauritius de 1965, când Republica Mauritius încă era colonie britanică. Marea Britanie a cumpărat arhipelagul cu 3 milioane de lire sterline, dând naștere Teritoriilor britanice din Oceanul Indian.

Mauritius susține că autoritățile de atunci au fost obligate să cedeze insulele pentru a-și câștiga independența, obținută în 1968.

În luna mai, Adunarea Generală ONU a votat pentru returnarea Insulelor Chagos, 116 state votând pentru și doar 6 împotrivă. Rezoluția ONU a venit la trei luni după ce instanța supremă ONU a sfătuit Marea Britanie să părăsească insulele Chagos "cât mai curând posibil".

Pentru că perioada din rezoluția ONU a expirat, premierul din Mauritius, Pravind Jugnauth, a declarat că Marea Britanie este în acest moment un ocupant colonial ilegal.

Mauritus cere insulele înapoi de zeci de ani și acum - în special după votul Brexit - aliații tradiționali ai Marii Britanii au început să voteze împotrivă sau să se abțină în fața ONU.

Marea Britanie a ignorat rezoluția ONU, însă sacțiunile ar putea veni greu și în mare parte instituționale. Termenul nu era obligatoriu, deci nu va atrage sacțiuni imediate - însă situația s-ar putea schimba.

Britanicii promit să returneze insulele la un moment dat

După rezoluția ONU, Marea Britanie a anunțat că nu recunoaște cererea statului Mauritius de suveranitate, însă va respecta o promisiune anterioară care spunea că va da înapoi insulele după ce nu vor mai fi necesare din punct de vedere al apărării.

Din această bază au decolat o parte din avioanele americane care au bombardat Irakul și Afganistanul. În 2016, închirierea terenului pe care se afla baza SUA a fost extins până în 2036.

Între 1968 și 1974, Marea Britanie a evacuat cu forța mii de localnici și i-a trimis la peste 1000 de kilometri depărtare, în Mauritius sau Seychelles. Aici, locuitorii din Chagos s-au confruntat cu sărăcie și discriminare. Mulți au plecat în Marea Britanie în căutarea unei vieți mai bune. Ulterior, britanicii i-au invitat pe americani să construiască o bază militară pe insula Diego Garcia. Marea Britanie și-a cerut scuze în multe rânduri pentru evacuările forțate, asemănate de premierul actual din Mauritius cu o crimă împotriva umanității.

