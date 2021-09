Marea Britanie și SUA se ceartă în legătură cu cine e de vină pentru atacul sinucigaș cu bombă de pe aeroportul din Kabul

Marea Britanie și SUA se ceartă în legătură cu cine e de vină pentru că poarta aeroportului din Kabul a rămas deschisă joia trecută, fapt ce i-a permis unui atacator sinucigaș să provoace o explozie prin autodetonare. Potrivit unor surse britanice, Marea Britanie și SUA au luat o „decizie comună” în a menține poarta Abbey a aeroportului internațional din Kabul deschisă la sfârșitul săptămânii trecute, înainte de atacul terorist în care au murit peste 183 de persoane. Aceste informații au fost făcute publice, în încercarea de a combate o afirmație inițială a Pentagonului conform căreia poarta aeroportului din capitala afgană a rămas deschisă doar pentru că așa a solicitat Regatul Unit, scrie The Guardian.

Luni au apărut informații care susțineau că americanii au ținut poarta de lângă aeroportul Kabul „deschisă mai mult decât au vrut” pentru a-i ajuta pe britanici să finalizeze etapele finale ale evacuării lor din Kabul. Însă la doar o zi distanță, marți, câteva surse din cadrul Ministerului Apărării din Marea Britanie au transmis că militarii ambelor țări au fost de acord să mențină poarta Abbey deschisă, în ciuda avertismentelor specifice că ar fi urmat un atac terorist iminent din partea grupării ISIS-K, iar poarta Abbey folosită de britanici ar fi fost o posibilă țintă.

170 de afgani și 13 soldați americani au fost uciși în dublul atac cu bombă comis la poarta aeroportului și la hotelul Baron din apropiere, care era folosit și de oficialii britanici. ISIS-K, filiala afgană a grupării teroriste Stat Islamic, a revendicat întreaga responsabilitate pentru acest atac.

La scurt timp, presa din Statele Unite a dezvăluit gândirea armatei SUA în perioada premergătoare atacului de joi, precizând că înalții oficiali de la Washington au discutat miercuri, cu o zi înainte de atac, despre cum să se pregătească pentru ceea ce se temeau că ar putea fi un iminent „atac în masă”.

Site-ul Politico a relatat faptul că decidenții politici din armata americană ajunseseră la concluzia că poarta Abbey reprezenta locul cu cel mai mare potențial de risc, pentru că acolo se adunau mii de afgani în speranța de a se îmbarca la bordul unei aeronave care să-i ducă spre vest.

Potrivit notelor informative obținute ca urmare a unei scurgeri de informații, R Adm Peter Vasely, comandantul forțelor americane din Afganistan, le-a spus colegilor săi militari că poarta Abbey nu a fost închisă joi după-amiază, așa cum fusese planificat. Conform acestor informații, decizia de a lăsa poarta aeroportului internațional din Kabul deschisă nu a fost neapărat consensuală, așa cum sugerează partea britanică.

Relația dintre Washington și Londra se deteriorează

Tobias Ellwood, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Comunelor, a declarat că tot acest joc de aruncare a vinovăției dintr-o parte în alta sugerează că relațiile dintre SUA și Marea Britanie sunt la un nivel scăzut.

„Comunicațiile și legăturile pe care le avem cu cel mai apropiat aliat al nostru în materie de securitate nu funcționează așa cum ar trebui", a declarat Ellwood. În același timp, acesta a mai subliniat că a vorbit cu colegii și prietenii săi din Washington DC, atât cu republicanii, cât și cu democrații, iar toți i-au confirmat că „ceea ce în mod tradițional era o legătură foarte puternică”, acum a devenit o relație amplificată de divergențe.

La rândul său, parlamentarul laburist Neil Coyle, membru în Comisia pentru Afaceri Externe din Camera Comunelor, a declarat că sunt necesare răspunsuri din partea lui Dominic Raab, ministrul de Externe de la Londra, cu privire la ceea ce a făcut Marea Britanie pentru a încerca să înțeleagă și să influențeze Casa Albă.

De altfel, marți, Dominic Raab a respins afirmațiile SUA conform cărora Marea Britanie ar fi fost indirect responsabilă pentru atacurile sinucigașe de la aeroportul Kabul. Oficialul din 10 Downing Street a declarat pentru BBC că „povestea este pur și simplu neadevărată”, adăugând că nimic din ceea ce făcea Marea Britanie nu necesita ca poarta Abbey să rămână deschisă în acea zi.

„Ne-am coordonat îndeaproape cu SUA, în special în ceea ce privește amenințarea teroristă reprezentată de ISIS-K, pe care am anticipat-o, deși în mod tragic nu am putut să o prevenim. Cu toate acestea, este corect să spunem că am scos civilii noștri din centrul de procesare de la poarta Abbey, însă pur și simplu nu este adevărat să se sugereze că, în afară de asigurarea securității civililor noștri în interiorul aeroportului, am lăsat poarta deschisă”, a declarat Raab.

Totodată, Marea Britanie a informat luni în mod oficial că nu are nimic substanțial de spus în legătură cu informațiile apărute în presa din SUA. Totuși, declarația ministrului Raab demonstrează că politicienii britanici și armata au înțeles gravitatea situației și necesitatea unei versiuni mai complete a evenimentelor.

