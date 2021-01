Mărturia fotoreporterului AFP, autorul celebrelor imagini din Capitoliu: „A fost prima oară când cineva a îndreptat o armă spre mine”

Scenele incredibile de la Asaltul Capitoliului din 6 ianuarie au devenit celebre și au făcut înconjurul lumii. Într-un articol pentru The Guardian, fotograful AFP care le-a surprins, Saul Loeb, spune că a fost „cea mai nebună” zi din câte a petrecut în timpul activității sale și că nu și-ar fi imaginat „nici într-un milion de ani că protestatari furioși ar urma să atace clădirea Capitoliului”.

„În dimineața în care Capitoliul Statelor Unite a fost atacat de extremiștii trumpiști, știam că va fi o zi mare. AFP avea fotografi în tot orașul, iar treaba mea era să fiu în clădirea Capitoliului și să fac fotografii în timpul sesiunii comune a celor două camere ale Congresului, în timpul numărării voturilor și procedurii de validare. N-aveam nici cea mai mică idee ce urma să se întâmple”, scrie Saul Loeb.

El spune că primele 20 de minute s-au desfășurat relativ normal – membrii congresului au început procedura de numărare și validare a voturilor din Colegiul Electoral, aproape imediat fiind depusă și prima contestație, cea la voturile statului Arizona. La puțin timp, însă, în timpul dezbaterilor din fiecare cameră, sesiunea a fost închisă rapid, iar toți cei prezenți au fost avertizați „să se adăpostească undeva”.

Momentul în care protestatarii intră în Capitoliul SUA. Foto: Getty Images

„Ca fotograf, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să fii blocat într-o cameră în timp ce lucruri important se petrec afară. Unii dintre noi am decis să ieșim și să mergem spre locul unde avea loc agitația, la etajul 2. Este un spațiu foarte bine securizat al Capitoliului, deci era ceva neobișnuit să vezi pe cineva străin acolo, cu atât mai mult 12-15 protestatari. Aici am făcut prima fotografie importantă.

„Cum putem rezolva situația pașnic? Cum putem să vă convingem să părăsiți clădirea?”

Unii dintre ei erau vopsiți pe față și purtau costume. Unul avea o pălărie de viking, iar alții aveau steaguri ale campaniei Trump. Un altul avea un steag al Confederației. Erau în mod clar susținători ai lui Trump veniți să perturbe procedura de validare.

Au început să urle la polițiști care încercau cu greu să detensioneze situația. În jur de 12 ofițeri stăteau într-o linie orizontală, încercând să le blocheze accesul în clădire. Polițiști le-au vorbit calm întrebându-i «Cum putem rezolva situația pașnic? Cum putem să vă convingem să părăsiți clădirea?».

Jake Angeli în clădirea Capitoliului. Foto: Profimedia Images

Într-o situație de acest tip abordarea polițiștilor nu este nici atât de înceată nici atât de pașnică. În mod obișnuit, aceste persoane ar fi fost puse la pământ, încătușate și îndepărtate rapid. Însă, în mod bizar, acest lucru nu se întâmplă. Toți acești indivizi intraseră în clădire și nu era clar dacă erau înarmați sau ce intenții avea cu adevărat.

Între timp, s-au auzit zgomote și în alte părți ale clădirii, iar în zona Rotunda, sub cupola Capitoliului au început să pătrundă în viteză și mai mulți protestatari. Atunci mi-am dat seama că lucrurile sunt mult mai serioase decât mi-am imaginat. Era ca la circ – indivizii și-au luat șepcile MAGA și le-au pus pe capetele statuilor, iar steagurile Trump le-au sprijinit în mâinile acestora.

M-am temut că poliția urmează să înceapă îndepărtarea lor în forță iar eu voi fi prins printre ei, așa că am coborât în tunelul dinspre Senat și am văzut un nor gros de fum. Mai mulți oameni se retrăgeau, în fugă, tușind. Situația a degenerat rapid.

Atunci i-am văzut intrând în biroul lui Nancy Pelosi, în mod obișnuit o zonă extrem de securizată a clădirii, fiind vorba de lidera Camerei Reprezentanților, a doua în linia de succesiune la președinția Statelor Unite. Acum, însă, nu mai era nimeni, oricine putea să intre fără probleme. Nu erau nici angajați, nici poliție. Zona era la liber pentru toată lumea”.

„Agenții SWAT intrau în fiecare cameră cu pușca ridicată ca în filme”

Indivizii care au intrat în Capitoliu s-au așezat la birouri, și-au făcut selfie-uri și au discutat cu jurnaliștii și fotografii din clădire în cadrul unor scene extrem de bizare. Loeb spune că a discutat inclusiv cu individul fotografiat cu picioarele urcate pe biroul lui Nancy Pelosi.

În una dintre cele mai securizate clădiri din Washington, extremiștii trumpiști luaseră controlul unui întreg etaj – „Era ceva absolut incredibil”, adaugă Loeb.

Susținători ai lui Donald Trump au intrat în biroul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi. Foto: Twetter/Frank Schaeffer

„Într-o astfel de situație te aștepți că oamenii nu vor să fie fotografiați și că ar putea să devină violenți. Însă nimeni nu și-a ascuns fața, niciunul dintre ei nu a încercat să mă oprească din a face fotografii.

Însă foarte rapid, gloata a început să devină mai mare și mai volatilă, iar în clădire au început să pătrundă agenții SWAT care intrau în fiecare cameră, ca în filme, cu pușca ridicată și cereau persoanelor dinăuntru să se identifice cu mâinile ridicate. A fost pentru prima oară când cineva a îndreptat o armă spre mine”.

„Ne-au lăsat să ieșim din zonă și ne-au spus să ne găsim adăpost. Trei dintre noi ne-am baricadat într-un birou de la etajul al treilea. Ulterior am auzit că au fost trase focuri de armă, însă aceea a fost singura veste pe care am mai primit-o. Când ești fotograf în astfel de situații ești pe «pilot automat» și nu mai ai timp să te gândești la lucrurile care se petrece în realitate”, a concluzionat Loeb.

