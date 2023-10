Mărturia unui preot român aflat în Israel: Erau oameni ciuruiți pe autostradă. Ceea ce este la televizor este o mică parte

Mai mulți români încă se află în Israel. Un grup de 56 de pelerini din Maramureș și Cluj, unii dintre ei aflați pentru prima dată în afara României, așteptă să plece cu un zbor duminică după-amiază. Preotul Mircea Lung, aflat împreună cu aceștia, a relatat, duminică dimineață la Digi24, prin ce au trecut de când a izbucnit războiul între israelieni și palestinieni. Acesta spune că au văzut oameni morți pe autostradă, soldați înarmați, filtre de securitate, baricade, fiind controlați în anumite locuri de către armata israeliană. Grupul era cazat în Palestina dar au fost mutați într-un hotel din Ierusalim.

„Am ajuns la hotel ieri după-amiază, în jurul orei 16:00, de atunci n-am mai ieșit din hotel. În noapte am auzit ceva sunete mai suspecte, dar credem că a fost de la motociclete, sperăm că au fost de la motociclete. La un etaj superior al hotelului este o nuntă. Acolo oamenii păreau că nu sunt foarte afectați de această situație, dar până la urmă și noi, care am venit din România în Țara Sfântă, suntem oarecum afectați. Majoritatea dintre pelerinii care sunt cu noi este pentru prima dată când ies din țară, când vin aici și nu s-au mai confruntat cu așa ceva.

Armata este pe străzi, soldați înarmați, filtre, pregătiri de trageri. La punctele de trecere erau puse baricade din beton iar deasupra saci cu nisip. Este ca la război.

Până acum n-am avut probleme, am reușit să ajungem la hotel în Ierusalim. Sperăm ca astăzi să ne reîntoarcem acasă. Chiar dacă nu aterizăm la Cluj-Napoca și aterizăm în altă parte din țară, n-ar fi o problemă, doar să ieșim de aici, ne dorim să ne vedem familiile.

Avem informații că la ora 16:30 va fi o aeronavă către România. Oricum ni se termină cazarea la ora 12:00 și ieșim din hotel, pentru că majoritatea dintre pelerini, fiind ultima zi de pelerinaj, n-au mai avut bani și n-ar mai putea sta mai multe zile.

Am fost în legătură permanentă cu ambasada și ne-au informații la cald, cum au primit și ei”, a afirmat preotul Mircea Lung.

Acesta a mai spus că șoferul de autocare „care ne-a adus ieri la hotel, ne-a arătat pe drum tot felul de imagini care sunt greu de vorbit sau de privit”

„Ceea ce este la televizor este o mică parte. Pur și simplu, oameni ciuruiți pe autostradă, pe stradă. Am văzut un microbuz de 8 persoane în care toți cei care erau acolo au fost ciuruiți și pur și simplu au rămas morți în microbuz. El părea surprins și era neliniștit. Și noi am aflat acest lucru în jurul orei 09:00 ieri, aflându-ne la așezământul românesc de la Ierihon. După ce am ieșit de acolo, am primit informația ca de îndată să ne întoarcem la hotel. Hotelul se află în Palestina.

Am intrat foarte greu în Palestina, erau porți ferecate și armata era la intrare și nu ne-a lăsat. La una dintre ele n-au apucat s-o închidă, pentru că era o chestiune de poate 5-10 minute în care au închis această poartă. Am reușit să intrăm la hotel, iar când ne-am reîntors, n-au vrut să ne lase să ieșim. Însă le-am spus că avem zbor spre țară și ne-au lăsat.

Toate mașinile, percheziționate, oamenii, perchezițonați și am ajuns în zona Ierusalim. Acolo este o zonă aproape de hotelul nostru în care poliția a baricadat toată zona. Câteva străzi au fost blocate, mașini oprite și oameni care erau percheziționați, lipiți de perete și îi direcționa armata.

Toate cele 56 de persoane din grupul nostru sunt din Maramureș și Cluj și sunt panicați. Dimineața, la ora 05:00, a venit cineva în cameră să ne întrebe de situație. Părintele cu care sunt cred că a dormit două ore în noapte asta, având speranță că poate plecăm mai repede de aici sau vine un avion sau ceva de genul. Bagajele sunt făcute, numai să plecăm. Părintele a dormit îmbrăcat...când ne sună, să plecăm.

După ce am ieșit de la Ierihon, am primit informații despre ceea ce se întâmplă și trebuia să ajungem la râul Iordan. Am trecut pe lângă o parte din râu și se întrebau că de ce nu intrăm. După jumătate de oră tot am primit telefoane din țară și am fost nevoiți să le spunem că este un conflict armat. După ce am văzut situația de pe autostradă, și-au dat seama.

Sunt femei de 70 de ani. Ne-am speriat, dar cei de la ambasadă ne-au liniștit și ne-au spus că fac tot ce pot pentru a reveni acasă. Când am ajuns în Palestina, un grup de români se caza la hotel. Ei n-au știut ce s-a întâmplat și nici nu le-am spus, pentru că repede ne-au luat bagajele din cameră să putem ieși.

Ne-am întâlnit cu foarte multe grupuri de români care sunt în Țara Sfântă săptămâna aceasta.

Preasfințitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a fost în legătură permanentă cu noi și a făcut tot ceea ce i-a stat în putință să putem ajunge acasă”.

Români repatriați din Israel

Patru aeronave pline cu români din Israel au aterizat azi-noapte pe Aeroportul Henri Coandă, cu 346 de cetățeni români și străini. Oamenii au așteptat cu sufletul la gură ajutor pentru a scăpa din infernul provocat de bombardametele Hamas. În jur de 800 de pelerini români erau în Israel în momentul în care a izbucnit atacul și multe zboruri au fost anulate. România a trimis aeronave speciale care să-i aducă acasă. Între timp, oficialii români au anunțat că se caută soluţii pentru aducerea în ţară, de urgență, a românilor. Iar MAE recomandă tuturor să rămână adăpostiți și să asculte de autoritățile israeliene.

Luptele din Israel au fost surprinse chiar de o româncă, rămasă blocată în clădirea în care se cazase. A lăsat teama de-o parte și s-a apropiat de fereastră pentru a-i filma pe atacatorii care trag nestingheriți pe străzi. Femeia se afla în pelerinaj în momentul în care gruparea Hamas a lovit cu mii de rachete mai multe orașe.

Alți români au rămas blocați, însă, în aeroportul din Tel Aviv după ce zborurile de întoarcere acasă le-au fost anulate. Sunt ore grele de frică și tensiune mai ales pentru cei care nu și-au permis să-și cumpere bilete la alte curse și așteaptă cu sufletul la gură reprogramarea zborurilor low cost.

-„Din păcate, toate zborurile low cost au fost anulate. Au mai rămas doar cursele de linie, câteva dintre ele mai zboară. Sunt zeci de români care așteaptă în aeroport să zboare. Sunt alți zeci sau sute care au plecat deja pentru că zborurile au fost anulate și nu au avut posibilități financiare de a cumpăra alte bilete la alte companii”.

Preotul Valeriu Mircea Van: „Noi, din păcate, până mâine mai avem cazare. Rugăm din tot sufletul toate autoritățile, indiferent care ar fi ele, să ne ajute să ne întoarcem acasă. Ne dorim din tot sufletul să ne întoarcem acasă, fiecare la casele noastre”.

Ministerul Afacerilor Externe i-a sfătuit să se adăpostească și să asculte toate indicațiile autorităților din Israel.

Radu Filip, purtătorul de cuvânt al MAE: „Cei care tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel, le recomandăm să reevalueze decizia de a călători iar cei care se află deja pe teritoriul acestui stat să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să se adăpostească în clădiri și când situația o va impune, să părăsească țara”.

Românii stabiliți în Israel trăiesc și ei un calvar. Un medic a povestit cum a fugit speriat în adăpost, la auzul sirenelor. A fost printre norocoși, pentru că știe cum mulți copii cu mamele lor au fost uciși cu sânge rece.

Românii care se află pe teritoriul acestui stat se pot adresa Ambasadei României la Tel Aviv prin e-mail sau la numărul disponibil 24 din 24.

Editor : Alexandru Costea