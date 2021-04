La aproape o jumătate de an de la oficializarea ieșirii din Uniunea Europeană a Regatului Unit, regretele se adună pentru unii dintre votanții Brexitului, mai ales pentru cei afectați direct de efectele sale – un pescar votant pentru ieșirea UK la referendumul din 2016 a mărturisit într-un interviu că regretă alegerea făcută și spune că „viața a devenit foarte dificilă” de când Marea Britanie a părăsit Uniunea.

Ian Perkes, exportator de pește din Brixham, Cornwall, din zona de sud-vest a Angliei, spune într-un interviu oferit unei televiziuni daneze, citat de The Independent, că a fost mințit cu privire la implicațiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și că afacerile sale au fost lovite din plin.

„Credeți că aș fi votat pentru Brexit dacă aș fi știut că urma să mă coste 80.000 de lire pe an? Bineînțeles că nu. Doar un nebun ar fi votat pentru asta, știind ce urma să se întâmple”, a spus Perkes care consideră acum că a fost mințit.

„Am fost mințiți. Ni s-a spus că vom avea comerț liber. Viața a devenit foarte dificilă de când am ieșit din UE și nu văd posibilitatea unui final fericit în momentul acesta. Am greșit și recunosc că am greșit și nu sunt un caz izolat”, a mai spus el.

Anterior, Perkes declarase penru Daily Express că vânzările sale s-au prăbușit de la 375.000 de lire în ianuarie 2020 la 74.000 de lire în luna ianuarie a acestui an.

Brexit a lovit în plin în domeniu pescuitului și în micii antreprenori

Guvernul britanic a descris, la începutul anului, problemele pe care le au micii comercianți și exportatorii după Brexit drept „mici probleme de început”, însă antreprenorii se plâng în continuare că situația le afectează puternic capacitatea de a face profit și de a lucra.

Exportatorii de pește britanici, de exemplu, nici măcar nu mai pot să își vândă marfa pe piețele europene din cauza întârzierilor de la graniță și se plâng că Boris Johnson i-a păcălit în legătură cu efectele Brexit.

Mai mult, lanțurile de supermarketuri au avertizat că vor urma episoade de penurie și mai mari, după ce în ultimele zile rafturile magazinelor au fost goale, mai ales în secțiunile de legume și fructe. Situația este și mai problematică în Irlanda de Nord, din cauza noilor reguli la graniță și birocrației.

Micile firme care au prosperat când UK era parte a Uniunii, spun acum că exporturile pe continent nu mai au niciun viitor din cauza costurilor masive.

Cei care lucrează în acest domeniu dau vina pe acordul comercial Brexit semnat la finalul anului trecut de Boris Johnson. Puține dintre discursurile pro-Brexit ale premierului britanic au omis „suita de avantaje” pe care ieșirea din UE le va aduce pescarilor britanici – „Ne vom recupera dreptul de a pescui și vom spori capacitatea acestei industrii extraordinare”, anunța Johnson în Camera Comunelor în luna iulie a anului trecut.

Dincolo de retorica politică, efectele Brexit față de industria pescuitului sunt acum o realitate vizibilă – peștele proaspăt zace în descompunere în camioane fără să poată fi vândut, piețele de pește sunt goale, bărcile stau și ele în porturi fără vreo garanție că vor putea transporta ceva.

Marea problemă a pescarilor și comercianților britanici de pește este că ieșirea Marii Britanii din piața unică europeană face ca orice tranzacție comercială să fie subiectul verificărilor intense la graniță, iar întârzierile la livrare din acest motiv sunt extrem de problematice pentru produse cu risc ridicat de perisabilitate.

