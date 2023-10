Școala continuă în Israel chiar și în plin război. După o săptămână în care profesorii au făcut întâlniri de sprijin și grupuri online pentru copii, începând de luni școala se deschide doar pe ecranul calculatorului. Elevii, părinții și profesorii sunt blocați în case, dar viața continuă așa cum se poate.

Școala continuă în Israel, chiar și în vreme de război. Copiii nu se întorc în bănci, pentru că ar fi mult prea periculos, ci vor învăța de acasă. Școala îi pregătise pe cei mici pentru alarme, dar nu și pentru un război.

Maia, elevă în Israel: „Mă cheamă Maia și nu cred că mi-e așa de frică de alarme, mai mult de teroriștii care au intrat în Israel. De alarme am învățat la școală. Învățăm în fiecare an ce să facem dacă e alarmă, avem buncăr, dar dacă intră teroriștii nu știam ce să facem, nimeni nu era pregătit, nu știam că o să se întâmple. Școala ar fi trebuit să înceapă de săptămâna trecută, dar cum acest lucru nu a fost posibil, profesorii au organizat grupuri de suport pentru elevi, în locul orelor de curs tradiționale. Doar am intrat pe Zoom și ne-a întrebat ce facem, cum suntem. Sunt mulți copii ai căror părinți s-au dus în armată. Părinții recunosc și ei că sunt speriați, dar încearcă să facă față cât mai bine.”

Școlile vor rămâne închise

Nicoleta Elrich, părinte în Israel: „Suntem speriați. Există o oarecare panică. Stăm cu extinctorul chiar lângă ușă. Locuiesc destul de aproape. Locuiesc în zona de conflict și ne este teamă, ne-a afectat. Încercăm noi, părinții, să-l gestionăm cât putem cu copiii, mai ales că mai am doi copii mici. Nu este simplu să stai în casă, nu este simplu. S-a întâmplat foarte repede și este foarte greu să te mobilizezi.”

Profesorii văd acest efort și știu că nu lipsa orelor este problema elevilor, ci lipsa prietenilor și a siguranței.

Roxana Gizunterman, profesor de Limba Engleză: „Copiilor le este foarte dor de prietenii lor. În afară de asta, arată-mi tu un copil căruia îi face plăcere să meargă la școală și zice: „Yei! Mâine începe școala, mă duc”, dar ei au nevoie foarte mare de contactul cu prietenii lor. Vom începe în regim online. Va începe pe Zoom. Fiecare profesor va avea un număr de ore pe care le va preda. Din ce văd eu, ca mamă de trei copii, dintre care doi în sistemul de învățământ, comportamentul lor s-a schimbat foarte tare.”

În Israel școlile vor rămâne închise, iar profesorii nu știu încă dacă și când se vor redeschide.

