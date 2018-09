Ce spun Cristian Diaconescu și Dan Dungaciu despre accidentul lui Igor Dodon

Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu și sociologul Dan Dungaciu, expert în problemele din Republica Moldova, au comentat la Digi24 accidentul în care a fost implicat, duminică, președintele Igor Dodon.

Cristian Diaconescu a explicat la Digi24 care sunt procedurile în cazul unor accidente în care sunt implicați înalți demnitari ai unui stat.

„În general, procedurile sunt cunoscute, standardizate şi testate, mai ales în diverse exerciţii, în ceea ce priveşte deplasarea unui demnitar de înalt nivel. Se caută evident a se evita orice fel de accident sau incident, ca de altfel şi orice incident organizat, adică un act terorist. Sigur, sper în însănătoşirea grabnică a preşedintelui şi să nu fie nimic grav, sper totodată că, aşa cum aţi prezentat dumneavoastră, cum am văzut, discuţia se poartă în tema unui accident rutier obişnuit şi nu va încerca nimeni să ridice la un nivel politizat sau de alt fel”, a punctat la Digi24 fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.

La rândul său, Dan Dungaciu subliniază că o eventuală incapacitate a lui Igor Dodon de a-și exercita funcția nu va schimba nimic radical în Republica Moldova.

„Dacă se va dovedi că accidentul despre care vorbim este suficient de grav, scoaterea de la putere, formal vorbind, a lui Igor Dodon nu va însemna o modificare profundă, radicală a poziţionării strategice, economice, politice a Republicii Moldova. În pofida faptului că a fost un preşedinte ales, în realitate el nu are puteri semnificative ca să mute Republica Moldova într-o parte sau alta, el aflându-se într-un joc de conivenţe, ceea ce am numit binomul Dodon-Plahotniuc cu actuala majoritate parlamentară. Nu se va schimba nimic radical dacă Igor Dodon va fi o perioadă în incapacitatea de a-şi îndeplini mandatul pe care îl are de la electoratul din Republica Moldova”, a comentat la Digi24 și Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.

Coloana oficială a președintelui Igor Dodon a fost implicată duminică într-un grav accident de circulație. În urma impactului cu un camion al unei companii aviare, care a intrat în mod bizar pe contrasens, mașina în care se afla președintele Republicii Moldova s-a răsturnat. Președintele și mama sa, care se afla în mașină cu el, au fost transportați la spital, dar ulterior au fost externați, fără a avea leziuni grave.

La Chișinău, deja au apărut teoriile conspirației. Socialiștii încep să sugereze că a fost o încercare de asasinat

La câteva ore după accidentul președintelui, la Chișinău deja au început să fie formulate teorii ale conspirației. Deputatul PSRM (partidul lui Dodon - n.r.) Vlad Batrîncea a comentat imaginile video surprinse în momentul accidentului în care a fost implicată coloana oficială a preşedintelui Igor Dodon, lansând ipoteza că nu ar fi fost vorba, de fapt, despre un accident, ci despre o tentativă de asasinare, scrie adevărul.md. „Nemernicilor! Nu este vorba despre simplă întâmplare, ci despre o lovitură directă în automobil. Este o tentativă de omor!“, a scris în rusă, pe Facebook, deputatul socialist.

Moldova a intrat într-o perioadă de pre-campanie electorală. Alegerile legislative ar trebui să aibă loc în februarie anul viitor, iar socialiștii, care sunt cea mai mare formațiune din acutualul Parlament, dar nu au o majoritate suficientă pentru a guverna, încearcă să obțină puterea. Președintele Igor Dodon, ales în 2016 prin vot direct (un sistem la care s-a revenit după aproape 20 de ani), anunța săptămâna trecută că ar putea candida la alegerile parlamentare pe listele socialiștilor.

Printr-o stranie coincidență, în urmă cu trei zile și un alt exponent de bază al PSRM, Ion Ceban, a avut un accident. Ion Ceban a fost contracandidatul lui Andrei Năstase la alegerile pentru Primăria din Chișinău (alegeri câștigate de Năstase, reprezentantul forțelor democratice. Scrutinul a fost anulate ulterior - n.r.). Și Ion Ceban sugerează că accidentul lui Dodon n-ar fi întâmplător. Fost purtător de cuvânt al lui Dodon, Ion Ceban își exprimă nedumerirea că ambele accidente au avut loc la un interval de numai trei zile.

„E bine tot ce se termină cu bine, chiar şi în situaţiile cele mai periculoase şi neplăcute. Important e să ieşim teferi din accidentele care se produc. Mai ales din cele care se produc nu din vina noastră... Este ciudat că la distanţă de trei zile, după ce a fost lovită maşina cu care mă deplasam regulamentar, împreună cu şoferul, a fost accidentat serios şi automobilul preşedintelui ţării. Nu suntem conspirologi, dar înţelegem să fim mai atenţi şi mai precauţi de acum încolo, în general şi în particular. Mai precauţi şi mai cu încredere în cauza noastră, de a duce la un bun sfârşit tot ce avem de înfăptuit”, a scris Ceban pe pagina sa de Facebook.

