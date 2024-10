”Europa poate fi pentru noi o călăuză, una care are resurse și care ar putea să ne apere de un urs care e mai mare”

20 octombrie 2024 - data la care cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să se pronunțe dacă vor ca viitorul țării lor să fie alături de democrațiile europene. Evenimentul, unul cu adevărat determinant în istoria zbuciumată a fostei Basarabii, este prezentat românilor de pe ambele maluri ale Prutului într-o campanie Digi 24, intitulată „Moldova, pe drumul european”.

Într-o țară aflată în căutarea stabilității economice, cum este Republica Moldova, antreprenorii locali încearcă să-și creeze oportunități de dezvoltare peste graniță, în special în Spațiul Economic European.

Un exemplu de succes este Corneliu Său, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Republica Moldova, țara sa natală. Corneliu Său și-a început afacerea în industria mobilei acum mai bine de 20 de ani și a reușit să-și extindă afacerea în 50 de țări din lume, produsele fiind deja cunoscute în toată Europa.

”România a fost și este ca o trambulină pentru toată piața Europei. Când să luăm să analizăm, noi nu analizăm doar cele 20 de milioane de pe piața României, noi analizăm cei 500 de milioane de pe piața Europei. Doi la mână. Experiența în România te învață cum să lucrezi cu o piață bine dezvoltată”, spune Corneliu Său.

Antreprenorul și-a extins afacerea în peste 50 de țări din întreaga lume și are aproape 400 de angajați. Saltelele produse la Chișinău ajung în toate țările din Europa.

”Dacă vorbim despre piața Europei, pentru mine ar fi tentant ca în casele oamenilor să ajungă foarte multă mobilă cu inscripția ”MADE IN MOLDOVA”. Pentru mine asta e o plăcere. Asta înseamnă mai multe locuri de muncă”, mărturisește antreprenorul din Republica Moldova.

De curând, compania de mobilă fondată de Corneliu Său a împlinit 22 de ani de activitate. Drumul până aici nu a fost ușor, dar antreprenorul privește cu speranță viitorul european al țării sale.

”Europa pentru noi poate fi o călăuză. Mai mult ca atât, această călăuză are resurse. Are hrană. Ar putea să ne apere de un urs care e mai mare. Are alte resurse. Poate crea jocuri și reguli, astfel încât să putem trece prin această pădure, prin această trecere la o economie, mult, dar mult mai rapid”, își exprimă speranța Corneliu Său.

Într-o țară afectată de instabilitate economică și politică, Corneliu Său crede că integrarea în Uniunea Europeană este calea spre un stat modern și prosper.

”Eu sunt pentru referendum în Republica Moldova. Și sunt pentru integritatea ei în Europa. Hai să facem un bine. Să o facem cu mânuțele noastre, astfel încât, ca nu cumva, cineva să ia această decizie în locul nostru”, afirmă Corneliu Său.

Începând cu 2021, în economia Republicii Moldova s-au făcut investiții europene de peste 1 miliard de euro. Antreprenorii țării au beneficiat de granturi și împrumuturi avantajoase, iar cetățenii au primit compensații la factură în sezonul rece, tot din bani europeni.