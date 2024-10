„Integrarea este foarte importantă, nu stați acasă, mergeți la vot!”

20 octombrie 2024 - data la care cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să se pronunțe dacă vor ca viitorul țării lor să fie alături de democrațiile europene. Evenimentul, unul cu adevărat determinant în istoria zbuciumată a fostei Basarabii, este prezentat românilor de pe ambele maluri ale Prutului într-o campanie Digi 24, intitulată „Moldova, pe drumul european”.

În Republica Moldova se face vin de secole, iar europenii sunt cuceriți de licorile preparate de oenologi cu multă experiență. Podgoriile și cramele unde se face vinul moldovenesc sunt legate între ele nu doar prin gustul special al băuturilor, ci și de dorința antreprenorilor de a dezvolta și mai mult această industrie. Iar banii pentru investiții pot veni și de la Uniunea Europeană, dacă basarabenii aleg să voteze drumul ireversibil spre Europa la referendumul din 20 octombrie.

”Se simte foarte puternic când notele de cireșe negre, vișine mai ales, vișine coapte. Al doilea, al doilea, o spunem așa a două etapă în dezvoltarea aromelor vin aromele condimentate, aș spune condimentate dulci, oleacă de vanilie și oleacă de scorțișoară, care foarte bine sunt integrate în aromele prime, fructate. Deci avem o explozie de arome, deci într o parte fructate, altele condimentate, condimente dulci. Și în sfârșit, trebuie să luăm o bună gură de vin și să vedem ce impresie ne lasă papilele gustative. Deci gustul e foarte expresiv”, spune oenologul Gheorghe Arpentin.

La doar 80 de kilometri de Odesa atacată constant de ruși, pe malul moldovenesc al Nistrului, este un sat liniștit, Purcari. Aici se face vin din vremea Imperiului Țarist, metodele s-au perfecționat de-a lungul istoriei, iar în prezent se produc licori premiate internațional.

”În Purcari, după ce rușii au mers și au anexat Basarabia Nouă, după Războiul ruso-turc, regina Ecaterina a dat un îndemn la toți europenii pentru să vină să dezvolte aceste teritorii din Basarabia, sudul Basarabiei, și în acea perioadă au venit foarte mulți coloniști francezi, elvețieni, germani care au început să dezvolte în această zonă, și în special a fost dezvoltată viticultura și vinul. Ca urmare a acestei dezvoltări, foarte rapid e deja țarul Nicolae, în 1827 fondează prima școală de viticultură din satul Purcari”, afirmă Victor Bostan, antreprenor.

Vinul moldovenesc se bea în multe state ale Uniunii Europene, dar a cucerit masiv piața din România, la rândul ei țară cu tradiție în producția de vin.

”Consumatorul a fost cel care a făcut această alegere. Noi, la rândul nostru producătorii, am încercat să nu dezamăgim consumatorul. An de an dădeam gusturi noi, e o evoluție continuă și ca rezultat al acestei evoluții sunt sutele de medalii câștigate în ultimii 5-10 ani. Din Vinăria Purcari. Ratinguri foarte înalte și pe vinuri și pe alte aplicații care unde se apreciază vinurile. De aceea este aprecierea consumatorului, este calitatea care este confirmată prin medalii și concursuri internaționale. Toate acestea, în ansamblu, au dat această posibilitate ca vinurile noastre să aibă un succes în piață, inclusiv în România și alte țări europene, cum ar fi Polonia, cum ar fi Cehia, unde vinurile din Republica Moldova au o pondere foarte importantă pe rafturile magazinelor”, mai spune antreprenorul.

Antreprenorii din Republica Moldova care au investit în crame și podgorii știu deja ce înseamnă avantajele pieței economice a Uniunii Europene. Drumul vinului pe care l-au construit este deja de nivel european. Prin referendumul din 20 octombrie, și restul țării poate continua același parcurs.

”Doar pot spune un îndemn foarte mare pentru toți, și moldovenii și moldovenii-români care sunt în România și în toată Europa și chiar și peste ocean. Este un moment hotărâtor pentru țară, pentru Republica Moldova, când trebuie să alegem și să alegem foarte bine gândit, deoarece valorile europene pentru noi sunt foarte importante și eu deja având și o afacere în România, am primit acel suport de investiții din fondurile europene pentru dezvoltarea acestor proiecte. Deci fiecare moldovean va putea accesa fonduri europene, vom avea infrastructură dezvoltată, drumuri și alte. De aceea, integrare europeană eu cred că este ceva foarte important pentru Republica Moldova și nu stați acasă, mergeți la vot”, conchide Victor Bostan.