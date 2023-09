Maia Sandu: Când Ucraina va câştiga războiul, ar putea exista o oportunitate de a rezolva conflictul transnistrean şi de a adera la UE

Preşedinta Maia Sandu a spus într-un interviu la France 24 că majoritatea cetăţenilor moldoveni preferă păstrarea statutului de neutralitate a ţării, întrucât, sub influenţa propagandei ruseşti, ei se tem că orice eventuală discuţie despre modificarea Constituţiei ar declanşa o intervenţie militară a Moscovei în Republica Moldova. Maia Sandu spune că în prezent Ucraina este cea care ţine în siguranţă Republica Moldova şi crede că atunci când Kievul va câştiga războiul, ar putea exista o situaţie geopolitică oportună pentru a rezolva conflictul transnistrean, ceea ce ar facilita şi aderarea Chişinăului la UE.

„Avem neutralitatea prevăzută în Constituţie şi majoritatea moldovenilor încă mai cred că nu ar trebui să fie schimbată Constituţia. Putem discuta de ce majoritatea acestor oameni vor ca Moldova să rămână încă neutră. Nu aş vrea să cred că majoritatea acestor oameni sunt de părere că neutralitatea ne poate menţine în siguranţă. Propaganda rusă joacă un rol aici, pentru că mulţi moldoveni cred că în momentul în care vom începe să discutăm despre modificarea Constituţiei, Rusia poate ataca Moldova. Pentru că acesta este unul dintre narativele utilizate de Rusia atunci când a atacat Ucraina - că Rusia trebuie să se apere din cauză că Ucraina vrea să devină un stat membru al NATO, ceea ce este o minciună”, a spus Maia Sandu în interviu, potrivit News.ro, întrebată dacă Moldova şi-ar putea schimba Constituţia, care prevede neutralitatea, pentru a putea să adere la NATO.

„Ne confruntăm cu necesitatea de a combate dezinformarea şi propaganda rusă în Moldova, aşa că între timp încercăm să ne ţinem oamenii în siguranţă. Dar astăzi suntem în siguranţă, în principal datorită curajului poporului ucrainean. În acelaşi timp, investim în sistemul de apărare şi încercăm să să devenim mai buni în lupta împotriva dezinformării”, a arătat Maia Sandu.

Ea a mai spus că Republica Moldova are o bună cooperare cu NATO, care a început cu mulţi ani în urmă. „Noi preţuim această cooperare, care ajută la consolidarea capacităţii noastre de a apăra Moldova”, a punctat Maia Sandu.

Maia Sandu se declară îngrijorată de războiul din Ucraina, care riscă să se prelungească, dar în acelaşi timp spune că ţara vecină trebuie să fie sprijinită pentru a-şi recupera toate teritoriile. Ea crede că aceasta este singura soluţie pentru a rezolva acest război.

Transnistria - „Un risc există întotdeauna”

Întrebată dacă, în cazul în care războiul se prelungeşte, există un risc ca Rusia să atace şi Republica Moldova, Maia Sandu a răspuns: „Ucraina ne ţine în siguranţă şi le suntem foarte recunoscători soldaţilor ucraineni, curajosului popor ucrainean şi conducerii ucrainene. Între timp, bineînţeles, Rusia încearcă să ameninţe şi să submineze eforturile noastre de a rămâne parte a lumii libere, de a consolida instituţii şi de a ne mişca în direcţia UE. Şi aici dorim, de asemenea, să ne exprimăm recunoştinţa pentru sprijinul pe care îl primim din partea lumii democratice în a rezista şi a deveni mai rezilienţi. Şi am făcut unele progrese, de exemplu, ştiţi, în trecut, Rusia ne-a şantajat folosind arma energetică. Astăzi, noi, cei de pe malul drept al Nistrului, cu excepţia Transnistriei, nu consumăm gaz rusesc, în comparaţie cu o dependenţă de sută la sută cu doar 12 luni înainte”, a explicat şefa statului moldovean.

Întrebată dacă Rusia s-ar putea folosi de soldaţii pe care îi are în Transnistria pentru un atac care ar cauza şi mai multă destabilizare sau pentru a distrage atenţia, Maia Sandu nu a exclus această ipoteză. Ea a subliniat că cei 1.200 de soldaţi staţionează ilegal în Transnistria, dar în acelaşi timp Chişinăul a reuşit să menţină situaţia stabilă până acum. „Desigur, riscul există întotdeauna atât timp cât ai trupe ruseşti pe teritoriu şi atât timp cât ai arme pe teritoriu, pentru că există şi un depozit mare de arme din perioada sovietică, dar deocamdată noi am reuşit să menţinem situaţia stabilă şi sperăm să reuşim să o menţinem stabilă”, a spus Maia Sandu.

Întrebată dacă are garanţii din partea Occidentului că, în cazul în care s-ar întâmpla o invazie rusă, Occidentul va sprijini Moldova aşa cum a sprijinit Ucraina, Maia Sandu a reamintit că Chişinăul primeşte sprijin din partea Occidentului încă din prima zi a războiului. „Am început să lucrăm serios la întărirea capacităţii noastre de apărare, am făcut acest lucru inclusiv prin creşterea bugetului nostru intern, dar şi primind, de asemenea, fonduri substanţiale ca sprijin din partea statelor membre NATO şi având un nou program de cooperare cu NATO în general”, a arătat ea.

Problema Transnistriei împiedică aderarea la UE

Pe de altă parte, Maia Sandu recunoaşte că problema conflictului separatist pe care Chişinăul îl are cu Tiraspolul este o piedică în calea aderării ţării la UE, deşi au fost voci care au vorbit despre precedentul Cipru. Preşedinta Republicii Moldova crede că o victorie a Ucrainei în războiul cu Rusia va fi o oportunitate geopolitică pentru rezolvarea situaţiei şi ar facilita aderarea ţării la UE. Până atunci, spune Maia Sandu, Republica Moldova trebuie să-şi pună la punct toate reformele şi să fie pregătită de aderare.

„Am spus că ar trebui să fim pregătiţi pentru a deveni parte a Uniunii Europene până în 2030 şi avem multe de făcut. Credem într-un proces bazat pe merit, nu cerem scurtături şi în plus avem în faţă şi unele provocări interne, de exemplu în domeniul justiţiei, consolidarea capacităţii instituţiilor care trebuie să prevină şi să combată corupţia, toate acestea sunt probleme importante. În plus faţă de aceasta, desigur, este vorba de problema conflictului transnistrean şi discuţiile noastre cu UE au fost că trebuie să ne concentrăm asupra reformelor. Desigur, trebuie să încercăm să rezolvăm conflictul, iar în cel mai bun scenariu, ar trebui să fim capabili să devenim un stat membru UE ca stat reintegrat. Dar nu există o discuţie pe care să o facem acum şi dacă nu există o soluţie la conflict, atunci nu există nicio posibilitate pentru integrare în UE. Noi credem că atunci când Ucraina va câştiga războiul, ar putea exista o situaţie geopolitică, o oportunitate de a rezolva conflictul, dar condiţia este să îl rezolvăm pe cale paşnică. Iar între timp, bineînţeles că lucrăm, ne pregătim pentru această oportunitate geopolitică”, a declarat Maia Sandu în interviul pentru France 24, acordat la New York, unde participă la reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU.

„La Consiliul European de la sfârşitul acestui an sperăm să vedem o decizie pozitivă cu privire la iniţierea negocierilor de aderare şi apoi vom fi pregătiţi pentru a începe din nou următorii paşi. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem, lucrăm deja la ele şi există altele care vor trebui să înceapă. Dar cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a punctat ea.

„Rusia a încercat să trimită oameni violenţi în Moldova”

Maia Sandu a fost întrebată şi despre tentativa de lovitură de stat, cu implicarea Kremlinului, despre care a vorbit în urmă cu câteva luni, şi dacă are dovezi în acest sens. „Da, am văzut diferite modalităţi prin care Rusia vrea să submineze eforturile noastre. Şantajul energetic, de exemplu. Când Rusia a văzut că am reuşit să ne diversificăm şi că nu mai depindem de gazul rusesc, folosindu-se de intermediarii săi din Moldova, unele grupuri corupte, Rusia a încercat să răstoarne guvernul nostru. Din fericire, am ştiut despre acest eveniment şi am reuşit să avertizăm populaţia să nu participe la protestele violente pe care aceste grupuri încercau să le organizeze”, a răspuns Maia Sandu.

Întrebată dacă Moscova a încercat să trimită mercenari de tip Wagner în Moldova, Maia Sandu a menţionat că au fost depistaţi la timp „oameni violenţi”.

„La începutul anului am vorbit public despre asta, despre încercările de a trimite mai multe persoane care să participe la proteste violente - pentru că Rusia nu a reuşit să identifice astfel de persoane în Moldova atunci când a plătit proteste şi a a vrut să transforme aceste proteste în proteste violente şi apoi să forţeze autorităţile constituţionale să intre într-un fel de negocieri privind schimbarea puterii, aşa că da, Rusia a încercat să trimită câţiva oameni violenţi în Moldova, dar instituţiile de poliţie şi celelalte au fost suficient de vigilente pentru a verifica toţi aceşti oameni, ca să ne asigurăm că nu le permitem să intre în ţară”, a declarat Maia Sandu.

Interferenţe ruseşti în alegeri

Preşedinta Republicii Moldova este îngrijorată însă acum că Rusia ar putea interfera în apropiatele procese electorale care vor avea loc în ţara sa.

„Acum, bineînţeles că Rusia merge mai departe şi încearcă să folosească alte tipuri de interferenţe - mecanismele de dezinformare, propaganda, bineînţeles, sunt foarte importante - dar şi interferenţa în alegeri şi Moldova are alegeri locale în acest an, iar alegeri prezidenţiale anul viitor. Am văzut anul acesta în timpul alegerilor dintr-una din regiunile din Moldova (Găgăuzia - n.r.), unde banii murdari au reuşit să influenţeze semnificativ rezultatele alegerilor şi aici este locul dinspre care vine acum cea mai mare îngrijorare”, a arătat Maia Sandu.

Rupere a relaţiilor diplomatice cu Moscova?

După expulzarea unui număr mare de diplomaţi ruşi din Moldova, precum şi a şefului Sputnik Moldova, ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia ar putea fi un pas următor, dar deocamdată o astfel de măsură nu este în discuţie, a mai spus Maia Sandu.

„Am fost nevoiţi să luăm aceste măsuri (expulzările de diplomaţi - n.r.), pentru că Kremlinul nu respectă independenţa şi suveranitatea ţării noastre şi noi vom continua să luăm măsuri în cazul în care acţiunile şi retorica Kremlinului vor continua să ne submineze planurile şi calea de dezvoltare a Moldovei. Nu spun că ruperea relaţiilor este ceva ce noi discutăm acum, dar ceea ce spun este că vom face tot ce este posibil pentru a ne apăra cetăţenii şi ţara noastră”, a dat asigurări şefa statului moldovean.

