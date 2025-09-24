Live TV

Video Republica Moldova, între est și vest. Ce spun moldovenii stabiliți în România despre alegerile parlamentare cruciale

Data publicării:
moldovean la urne
15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți sunt în cursa pentru Parlamentul Republicii Moldova. Credit foto: Guliver/Getty Images

Republica Moldova se află într-un nou punct de cotitură: alegerile parlamentare care au loc la sfârșitul săptămânii și care ar putea să arunce încă o dată țara în sfera de influență rusă. Pentru moldovenii care au plecat de acasă în căutarea unei vieți mai bune, sentimentul e acela că situația peste Prut nu a fost vreodată mai tensionată. „Mulți promit luna și stelele de pe cer, dar practic nu pot să facă nimic”, e de părere un tânăr venit în România la studii.

Daniil Baciu, student: Până acum, dacă mai ieșeam prin oraș, mereu trebuia să vorbesc limba rusă, trebuia să mă chinui să vorbesc cu ceilalți să mă înțeleagă, fiind în țara mea, unde eu am învățat limba română, unde se vorbește limba română, nu limba rusă. Și el vine și îmi zice mie ca eu să vorbesc cu el limba rusă, că aia e limba lui.

Acest tânăr este student la Agricultură, în Iași. Vine din regiunea Bălți a Republicii Moldova, o zonă rusificată profund de-a lungul anilor, dar spune că în ultimii ani, acasă, datorită politicilor de stat, și-a redobândit dreptul de a vorbi limba maternă. Dar asta nu e de ajuns. Vrea și o țară dezvoltată economic.

Daniil Baciu, student: Sunt mai multe partide. Mulți promit luna și stelele de pe cer, dar practic nu pot să facă nimic. Dar sunt alte partide care ar putea face.

A locuit 8 ani la Moscova cu părinții, însă spune că nu crede în mașinăria de propagandă rusă.

Daniil Baciu, student: Dacă ies la alegeri partidele pro-ruse pot să zic că țara noastră s-a dus de râpă iarăși. Se gândesc mai mult cum să stoarcă toți banii din țară, cum să îi ducă în Rusia, că acolo se fac bani, acolo e toată corupția și tot. Mulți vor să se întoarcă la putere Uniunea Sovietică.

Pentru tinerii moldoveni care învață și muncesc în România, alegerile parlamentare sunt cruciale. Calendarul de aderare a Republicii Moldova depinde de acest scrutin.

Tânăr: Este o bătălie mai aprigă, pentru că există o miză foarte mare în ambele tabere.

Tânără: Lumea trebuie să fie foarte conștientă de ce alegere face, pentru că putem și să facem controversă, adică să rămânem acolo unde suntem și să ajungem un pic mai rău.

Acest tânăr este antreprenor și s-a mutat din Chișinău la Iași în urmă cu 10 ani, dar e cu gândul acasă. Simte că alegerile de acum vin cu o presiune diferită.

Gicu Roșca, antreprenor: Este o diferență de a hotărî încotro ne îndreptăm. Asta este, de fapt, pentru că până acum, cumva, au fost întotdeauna oamenii nehotărâți. Acum ar trebui să fie toată lumea hotărâtă, să o luam într-o direcție.

Diaspora a reușit, de fiecare dată prin vot, să contribuie la drumul constant, dar foarte fragil al Republicii Moldova spre Europa.

Gicu Roșca, antreprenor: Noi, fiind în afara țării, vedem instituții solide, vedem transparența, vedem respectul față de cetățean și ne dorim să se întâmple lucrurile astea în continuare și în Republica Moldova. Îndemnăm să mergem în număr cât mai mare la vot și să fim parte din această schimbare.

15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți sunt în cursa pentru Parlamentul Republicii Moldova.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
