Motivul pentru care Aurescu este atacat de PNL: ”Se arată incapabil de a se așeza voluntar la masă cu cei din conducerea partidului”

După ce europarlamentarul Rareș Bogdan l-a atacat la o emisiune TV pe Bogdan Aurescu, spunând că dacă el ar fi șeful direct al ministrului de Externe „nu l-ar mai ține în funcție”, Pavel Popescu a sărit și el la atac împotriva șefului diplomației, pe care l-a acuzat că nu se supune ordinelor de partid. Ba mai mult, Popescu îl acuză pe Bogdan Aurescu că nu se așează „voluntar” la masa cu liderii PNL.

Bogdan Aurescu este considerat ministru tehnocrat, girat de Peședintele Klaus Iohannis, care, la momentul formării guvernului și-a dorit ca la MAE să se afle un specialist, nu un om de partid.

Într-o postare pe Facebook, deputatul Pavel Popescu a scris că există „câteva sute de motive pentru care domnul ministru Aurescu ar trebui să plece instant din fruntea MAE”.

”Politic vorbind, gestul absolut absurd al domnului Aurescu la adresa Prim-Vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan, liderul grupului europarlamentarilor români PPE, pe care îl acuză de discurs rusofil, este un atac la adresa Partidului Național Liberal. Nu ar fi primul, ne-am obișnuit deja cu atitudinea extrem de arogantă și invincibilă a domnului Aurescu în fața oricăror contestatari ai săi, indiferent de poziția pe care o au în statul român”, spune Pavel Popescu.

”Ceea ce mă scoate pe mine din minți este faptul că deși a fost validat politic de PNL pentru acest post de câțiva ani de zile deja, domnul ministru se arată incapabil pentru a face un minim de reformă în acest MAE fosilizat. Se arată incapabil de a se așeza voluntar și proactiv la masă cu cei din conducerea partidului (sau chiar conducerile partidelor din coaliție) și de a-și arăta disponibilitatea pentru a reforma minim sistemul, pentru a reconecta țara la cei 6 milioane de români din diaspora și pentru a desena o strategie de politică externă a ministerului coerentă pentru România”, susține deputatul PNL.

2. Postarea mea nu este un atac indirect la adresa Președintelui Klaus Iohannis. Se vor găsi unii care mă vor ataca spunând asta. Cu 2 postări mai sus, veți vedea opinia mea pe speța cu deplasările Președintelui, una asumată, din care nu am avut nimic de câștigat, ba dimpotrivă. Sunt un tip relativ bine informat și știu că Președintele cunoaște în detaliu ceea ce am scris eu mai sus, ba mai mult, am curajul să spun că în toți acești ani, Președintele României a fost dezavantajat enorm dpdv politic, din cauza poziționării MAE pe anumite subiecte. Cu prestații extrem de bune pe scena internațională, unele absolut excepționale (vizitele la Casa Albă de exemplu), din păcate, brațul executiv de politică externă al României și al Președintelui, (MAE), a fost aproape paralizat.

Acesta își încheie postarea cu un„sfat” pentru ministrul Aurescu, reamintindu-i „să îi respecte pe toți cei care i-au dat votul și un cec alb mereu în toți acești ani”, dar și că „poziția de ministru într-un guvern este una pur POLITICĂ si nu este pentru totdeauna”.

