„Ne-au tratat ca pe niște câini”. Povestea tragică a nepalezilor care s-au trezit pe post de carne de tun a armatei ruse în Ucraina

În armata rusă luptă în prezent în jur de 2.000 de nepalezi care au fugit de sărăcie din țara lor dar au ajuns carnea de tun a Moscovei în războiul ucrainean. Cei mai mulți dintre aceștia încearcă acum cu disperare să se întoarcă în Nepal, se arată într-un material publicat de Sky News.

Nepalezii s-au înrolat în armata rusă după ce li s-a promis o soldă în valoare de circa 2.000 de euro, în condițiile în care în Nepal salariul mediu este de aproape 10 ori mai mic.

„A fost cumplit”, a spus Ganesh, un nepalez în vârstă de 35 de ani este unul dintre puținii norocoși care au reușit să scape din armata rusă și să se întoarcă în țară. „Nu au fost lupte egale, om contra om, glonț contra glonț. Am fost atacați de drone, ceva înfricoșător”, și-a amintit Ganesh despre luptele purtate în Ucraina.

Nepalezul a povestit că a ajuns în Rusia după ce un specialist în resurse umane i-a sugerat să meargă în Rusia, „o țară plină de oportunități”.

Ganesh a făcut un împrumut bancar pentru a plăti costurile călătoriei până la Moscova - via Dubai - în valoare de un milion de rupii nepaleze (circa 7.000 de euro), cu viză de turist. Odată ajuns în Rusia, el a a mai trebuit să plătească în jur de 900 de euro pentru a ajunge la tabăra de antrenament de lângă Moscova.

„Odată ajunși în Ucraina, rușii ne băteau constant”

Ganesh fusese inițial militar activ timp de 10 ani în armata indiană dar a spus că mulți alți recruți nepalezi erau tineri care nu ținuseră în viața lor o armă în mână.

Mercenarii nepalezi au fost duși inițial la centrul de antrenament Avangard de la periferia Moscovei, unde au trecut printr-o instrucție de bază timp de două săptămâni.

După care, au fost aruncați direct în prima linie.

„Odată ajunși în Ucraina, nu am avut suficientă mâncare, iar rușii ne băteau constant. A fost urât de tot”.

Ganesh spune că el și camarazii săi nepalezi au fost folosiți pe post de carne de tun. „Soldații ruși erau în spatele nostru. Pe linia frontului erau mercenari”. În prima linie luptau în special mercenari indieni, nepalezi dar și deținuți ruși, conform spuselor lui Ganesh.

Ganesh a încercat, alături de alți șase nepalezi, să fugă dar a spus că a fost prins și „bătut crunt” de militarii ruși. A doua oară a încercat să scape de pe front cu ajutorul unui nepalez care i-a promis că-l va ajuta contra sumei de 2.000 de euro. „I-am dat banii și a dispărut”.

Nepalul le-a interzis cetățenilor săi să mai călătorească în Rusia ori Ucraina

Nepalezul a povestit că, în cele din urmă, a fugit pe jos, a dormit în case părăsite și a petrecut o săptămână în pădure înainte de a se preda la un post de poliție din Donețk.

He eventually fled again on foot, sleeping in old buildings, and spending a week in the forest before finally surrendering to the Russian police in Donetsk. „M-au ținut închis o lună și jumătate, după care m-au trimis în Nepal”.

Numărul de 2.000 de mercenari nepalezi recrutați de armata rusă se bazează pe datele birourilor de imigrație din Rusia și pe mărturiile nepalezilor care au reușit să se întoarcă acasă. Oficial, guvernul nepalez admite că acest număr este de aproape 10 ori mai mic.

Potrivit premierului nepalez, Pushpa Kamal Dahal, cel puţin 200 de cetăţeni nepalezi s-au înrolat în armata rusă, în timp ce ministrul său de externe, Narayan Prakash Saud, afirmă că despre alţi aproximativ o sută de cetăţeni nepalezi nu se ştie unde sunt şi alţii au fost răniţi pe frontul ucrainean.

La începutul acestui an, Nepalul le-a interzis cetăţenilor săi să călătorească în Rusia şi Ucraina în scopul găsirii unui loc de muncă, după ce mai mulţi cetăţeni nepalezi care luptau alături de trupele ruse au murit în războiul din Ucraina, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Cel puţin 21 de cetăţeni nepalezi au murit pe frontul ucrainean, potrivit autorităţilor de la Kathmandu. Însă niciunul dintre aceştia nu plecase în Rusia în scopul declarat de a-şi găsi acolo un loc de muncă. Alţi patru nepalezi care luptau alături de trupele ruse au fost luaţi prizonieri de armata ucraineană.

