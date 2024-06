New York este sub o amenințare teroristă „extrem de gravă”. Au avut loc mai multe arestări care au legături suspecte cu ISIS

New York se confruntă cu o amenințare teroristă „extrem de gravă”, în urma arestării a opt cetățeni tadjici care aveau legături suspectate cu ISIS, potrivit Autorității Portuare din New York și șefului de securitate din New Jersey, Greg Ehrie, informează Newsweek.

Rapoartele care au apărut la începutul acestei săptămâni arată că opt bărbați, originari din Tadjikistan, care ar putea fi asociați cu ISIS-Khorasan sau ISIS-K, au fost arestați la New York, Philadelphia și Los Angeles, după ce au intrat ilegal în țară pe la granița dintre SUA și Mexic.

Greg Ehrie, șeful de securitate din New Jersey, care a investigat amenințările teroriste pentru FBI înainte de a se alătura autorității portuare, a declarat vineri în timpul unei apariții la Erin Burnett OutFront de la CNN că arestările sugerează că ar putea avea loc un atac terorist.

„Este extrem de grav”, a spus Ehrie. „Îl aseamăn cu un front meteorologic. Vezi toate fronturile intrând în joc. Avem o problemă ideologică. Avem ISIS-K – care își mărește operațiunile externe – și apoi avem acești indivizi despre care nu știm prea multe la granițele noastre.”

Rapoartele de la începutul acestei săptămâni de la New York Post și NBC susțin că bărbații tadjici care au legături cu ISIS, au fost arestați în trei operațiuni desfășurate în SUA. Cel puțin doi dintre bărbați au intrat în SUA în primăvara anului 2023.

Se crede că teroriştii ISIS-K din Tadjikistan sunt responsabili pentru atacul terorist din martie de la Primăria Crocus din Moscova, care a ucis 145 de persoane şi a rănit alte sute.

Deși nu a fost raportată nicio amenințare specifică la adresa orașului New York, acesta a fost devastat de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 care au distrus World Trade Center și turnurile sale gemene, și este considerat o țintă probabilă pentru viitoare atacuri din cauza a mai multor repere de mare profil din jur.

Ehrie a mai sugerat vinery și că mai multe „fronturi” au fost „în joc” în cee ce privește amenințarea reprezentată de presupușii teroriști ISIS care trec în SUA.

„În afacerea cu terorismul, vrei notorietate, vrei atenția presei”

„În afacerea cu terorismul, vrei notorietate, vrei atenția presei”, a spus el. „Începi să te gândești: Care este următoarea țintă care le-ar obține cea mai mare notorietate, care le-ar face cea mai mare senzație? Este greu să nu te întorci în Statele Unite."

Membrul Consiliului orașului New York, Robert Holden, a declarat miercuri la Fox News că se teme că „un alt 11 septembrie” este pe drum din cauza „cui vine în țara noastră” la granița de sud.

„Este înfricoșător și ne îndreptăm către un alt 11 septembrie”, a spus Holden. „Cred că ar trebui să avem o frontieră sigură. Ar trebui să știm cine vine în țara noastră, însă nu știm”.

„Milioane de migranți și străini au trecut în țară”, a adăugat el. „Deci este o situație în care doar aruncăm zarurile”.

În timp ce FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au recunoscut într-o declarație comună că „agenții ICE au arestat mai mulți non-cetățeni” în „coordonare strânsă cu forțele operative comune ale FBI pentru terorism”, nu este clar că cei arestați aveau legătură cu ISIS sau aveau planuri să comită atacuri teroriste în SUA.

Președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv la începutul acestei luni, menit să blocheze trecerea solicitanților de azil atunci când arestările pentru intrare ilegală ajung la 2.500 de persoane pe zi.

Editor : C.S.