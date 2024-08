New York Times: Rusia are nevoie de 50.000 de soldați să respingă ofensiva din Kursk

Rusia va avea nevoie de 15 până la 20 de brigăzi sau de cel puțin 50.000 de militari pentru a îndepărta Forțele Armate ucrainene din teritoriile ruse pe care armata ucraineană le-a ocupat în timpul ofensivei din regiunea Kursk. Aceste evaluări ale oficialilor anonimi americani sunt date de The New York Times, scrie Meduza.

Acum, armata rusă nu are un număr suficient de forțe în zonele de frontieră, notează publicația. În același timp, Ucraina, potrivit The New York Times, a implicat în operațiune aproximativ 10.000 de militari.

Cu cât Ucraina va ocupa mai multe teritorii rusești, cu atât îi va fi mai dificil să le apere de o contraofensivă rusă, cred oficialii și analiștii americani. Oficialii sugerează că Ucraina nu își va menține poziția în regiunea Kursk pentru mult timp. Ei notează că Forțele Armate ucrainene nu sapă tranșee, câmpuri de mine și nu ridică bariere care ar putea încetini vehiculele blindate rusești.

În același timp, unul dintre oficialii Pentagonului a spus că întârzierea construcției liniilor defensive nu înseamnă neapărat că Ucraina nu vrea să-și mențină pozițiile. El a sugerat că armata ucraineană ar putea avansa și mai departe și după aceea să treacă în defensivă.

Deși Ucraina, scrie The New York Times, a reușit să cucerească mai multe așezări din regiunea Kursk, obiectivul principal al ofensivei - de a forța Rusia să transfere trupe din estul Ucrainei în regiunea Kursk - nu a fost încă atins.

În urmă cu o săptămână, o sursă din The Wall Street Journal estima la 20.000 de militari numărul de forțe de care ar avea nevoie Federația Rusă pentru a respinge ofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei în regiunea Kursk. Potrivit publicației, comanda trupelor ruse a transferat doar cinci mii de militari din Ucraina.

Forțele armate ucrainene desfășoară o ofensivă în regiunea Kursk din 6 august. La Kiev ei spun că au capturat peste 1.000 de kilometri pătrați de teritoriu rusesc și peste 90 de așezări. Potrivit publicației Meduza, din 22 august, Forțele Armate ucrainene controlau o suprafață de 950 de kilometri pătrați și 66 de așezări.

