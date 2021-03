Nigel Farage anunță că se lasă de politică: „Până la urmă, totul a meritat”. Ce planuri are după finalul carierei politice

Nigel Farage, unul dintre cei mai aprigi susținători ai Brexit își anunță propriul exit din politică și de la conducerea partidului său, Reform UK, conform The Independent.

Fostul europarlamentar spune că de această dată plecarea lui din politică este finală, spre deosebire de celelalte două ocazii când a făcut același anunț și a revenit.

Într-un mesaj către fanii săi de pe Twitter, Farage a spus „Am reușit, am făcut-o! Simt că pentru mine, în sensul conducerii active a unui partid sau luptei într-o campanie electorală, cariera politică s-a încheiat. Ăsta e momentul în care spun că am terminat”.

Nigel Farage a adăugat, însă, că va continua să își susțină partidul și că își va continua cariera media. De asemenea, planurile sale includ lupta împotriva “influenței crescânde a Partidului Comunist Chinez față de felul nostru de viață” și împotriva „îndoctrinării copiilor în școli”. Farage spune că „mulți elevi sunt încurajați la școală să urască această țară (n. red. – Regatul Unit)”. De asemenea, Farage se consideră un susținător al cauzei ecologiste: „Haideți să plantăm copaci!”, a spus el.

„Voi lupta în continuare pentru schimbare, dar pentru mine, după 30 de ani, am terminat cu politica. Am reușit să fac ce mi-am propus, nu cred că mulți politicieni pot spune asta la finalul carierelor lor. Până la urmă, totul a meritat! Am schimbat complet politica britanică, am obținut independența”, a concluzionat Farage.

