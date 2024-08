Noi mărturii despre naufragiul iahtului miliardarului britanic Mike Lynch. „Am văzut cu ochii mei cum s-a scufundat”

Supraviețuitorii de pe superiahtul miliardarului Mike Lynch, supranumit „Bill Gates al Marii Britanii”,care s-a scufundat luni dimineața, vorbesc despre „tragedie absurdă” și neașteptată, relatează The Guardian.

Cei 12 pasageri ai iahtului de lux veniseră din Marea Britanie, SUA, Canada, Noua Zeelandă și Irlanda. S-au cazat în șase apartamente de lux de pe Bayesian, un superiacht de 56 de metri lungime, care avea cel mai înalt catarg de aluminiu din lume. Printre cei 10 membri ai echipajului se numărau mai mulți oameni din Sri Lanka.

Nava sub pavilion britanic, care a fost construită în 2008 de constructorul naval italian Perini și administrată de Camper & Nicholsons, a părăsit apele calme ale portului sicilian Milazzo pe 14 august, navigând pentru câteva zile în jurul Insulelor Eoliene.

Dar, pe măsură ce furtunile și ploile abundente au cuprins Italia, după un lung val de căldură, vacanța de vis s-a transformat într-un coșmar. Barca s-a scufundat în largul coastei localității Porticello, un sat de pescari din apropiere de Palermo, după ce zona a fost lovită de o tornadă violentă. S-a întâmplat în zori, când pasagerii dormeau.

Un bărbat, despre care presa italiană a scris că este un bucătar din Canada, a murit, iar șase oameni sunt dați dispăruți, inclusiv antreprenorul britanic Mike Lynch și fiica sa în vârstă de 18 ani.

O sursă din cadrul echipei de salvare a declarat pentru Guardian că pasagerii erau în mare parte angajați sau asociați ai lui Lynch, cunoscut ca „Bill Gates al Marii Britanii” și proprietarul iahtului Bayesian. El este cofondatorul companiei de software Autonomy și, în iunie anul acesta, a fost achitat într-un proces de fraudă în legătură cu achiziția companiei, în valoare de de 11,1 miliarde de dolari, de către Hewlett-Packard în 2011.

Soția sa, Angela Bacares, s-a numărat printre cei 15 pasageri salvați, la fel și o fetiță de un an, Sophie, care a fost transportată la spitalul din Palermo.

Mama lui Sophie, Charlotte Golunski, în vârstă de 36 de ani, a povestit cum a luptat cu valurile pentru a-și salva copilul de la înec, în timp ce auzea țipetele celorlalți pasageri.

„Timp de două secunde am pierdut fetița în mare, apoi am prins-o din nou. Am ținut-o strâns, strâns în brațe. Marea era furioasă. Oamenii țipau. Din fericire, barca de salvare s-a umflat și 11 dintre noi am reușit să urcăm pe ea”, a povestit femeia.

Golunski, care lucrează pentru Invoke Capital, o companie cofondată de Lynch, a declarat pentru Corriere della Sera că a plecat de la Londra cu un grup de nouă persoane, inclusiv soțul ei, James Emslie, care a fost și el printre cei salvați, și Sophie. Ea a spus că toți erau „colegi și colaboratori” ai firmei de software.

„Am fost cu toții oaspeți pe iahtul șefului nostru, o persoană amabilă și extraordinară”, a adăugat ea.

Angela Bacares, care a fost internată în spital, le-a spus medicilor că barca a început să se încline la ora 4 dimineața. Atât ea, cât și soțul ei au fost treziți de incident. Bacares a urcat pe punte pentru a evalua situația, dar vasul a început brusc să se răstoarne.

James Catfield, căpitanul iahtului, aflat și el în spital, a declarat pentru La Repubblica: „Nu ne-am așteptat la așa ceva”.

Furtuna a lovit brusc. Karsten Borner, căpitanul unei bărci din apropiere care i-a salvat pe unii dintre supraviețuitori, a declarat pentru Reuters că, atunci când a venit furtuna, a pornit motorul pentru a păstra controlul navei și a evita o coliziune cu Bayesian.

„Am reușit să menținem nava în poziție și după ce furtuna s-a terminat, am observat că nava din spatele nostru a dispărut”, a spus Borner. El a povestit că echipajul său i-a găsit apoi pe unii dintre supraviețuitori pe o plută de salvare și i-a luat la bord înainte ca paza de coastă să ajungă la ei.

Pietro Asciutto, un pescar din Porticello, a fost martor la tragedie.

„Eram acasă când a lovit tornada. Am închis imediat toate ferestrele. Apoi am văzut barca, avea un singur catarg, era foarte mare. Am văzut că s-a scufundat brusc. Am văzut-o cu ochii mei cum s-a scufundat”, a spus el.

Epava navei a ajuns la o adâncime de 49 de metri. Echipele de salvare au speranțe din ce în ce mai mici să mai găsească supraviețuitori.

Editor : M.B.