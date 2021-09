Noi mărturii după inundațiile care au șocat SUA: "Strada era sub un metru și jumătate de apă, mașinile erau scufundate. Incredibil!"

Bilanțul deceselor provocate de inundațiile care au făcut ravagii în nord-estul Statelor Unite, după furtuna tropicală Ida, a ajuns la 49. Cele mai multe victime sunt în New Jersey, urmat de New York. Victime au fost raportate și în Pennsylvania, Maryland și Virginia.

"A fost incredibil. Toată lumea a trebuit să stea într-un adăpost sau acasă. A fost prea mult. Nu credeam că va fi o inundație atât de mare", povestește un bărbat.

New York-ul s-a trezit șocat după ce a fost măturat de cele mai grave inundații din ultimul secol. În cartierele Manhattan, Queens și Brooklyn apa a înecat oameni care locuiau în apartamente modeste în subsoluri. Furtuna Ida a lăsat în urmă zeci de morți în metropolă și regiune.

Guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy: "Au fost 24 de ore din nefericire tragice, istorice, aici în New Jersey."

Statul New Jersey are cel mai greu bilanț, peste 20 de morți. Pe lângă inundațiile extinse, furtuna a antrenat numeroase tornade. Unele dintre ele au lovit zone locuite. Mai multe case și cea mai mare fabrică de lactate a statului au fost distruse.

Toată coasta de est resimte efectele furtunii Ida. Inundații majore s-au produs și la Philadelphia și în zonele învecinate.

"Ne așteptam să fie ceva, dar nimic atât de grav. M-am trezit cu o mulțime de oameni care îmi băteau la ușă. Am coborât și am văzut apa de doi metri în subsol, am deschis ușa din față și am văzut că întreaga stradă era sub un metru și jumătate de apă, mașinile erau scufundate. Incredibil!", povestește un tânăr.

Citește și: Furtuna tropicală Ida a omorât 45 de oameni în SUA. Primarul din New-York îi acuză pe meteorologi: Au făcut prognoza în batjocură

Editor : G.M.