Numele lui Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, menționat într-un presupus complot pentru o lovitură de stat

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că un grup de ruși și ucraineni ar plănui să dea zilele acestea o lovitură de stat în Ucraina și să-l îndepărteze de la putere, iar cei care organizează complotul ar încerca să obțină ajutorul celui mai bogat om din țară, Rinat Ahmetov, relatează The Washington Post.

Volodimir Zelenski a susținut vineri o conferință de presă, la care a invitat și jurnaliști străini, și a spus că serviciile de securitate ucrainene au obținut înregistrări audio în care complotiștii sunt surprinși discutând despre planurile lor, iar ei ar menționa numele lui Rinat Ahmetov.

Rinat Ahmetov nu ar fi fost implicat, însă, în planul propriu-zis al loviturii de stat, a precizat președintele Ucrainei. „Cred că el este târât în războiul împotriva Ucrainei”, a sugerat Zelenski. „Ar fi o mare greșeală, pentru că nu poți să lupți împotriva propriului popor, împotriva președintelui ales de poporul ucrainean”, a adăugat liderul de la Kiev.

Presa ucraineană a scris în ultimele săptămâni că Zelenski și Ahmetov ar avea o relație tot mai tensionată. Președintele ucrainean a lansat o campanie de „dezoligarhizare” pentru a reduce influența politică a celor mai bogați oameni din Ucraina, care controlează domenii-cheie ale economiei.

Ahmetov, magnat al industriei mineritului și oțelului, patron, între altele, al echipei Șahtior Donețk, deține și un trust de presă, care în ultimele săptămâni și-a intensificat criticile la adresa lui Zelenski și a administrației sale.

Cum a reacționat Kremlinul la acuzațiile lui Volodimir Zelenski

Comentariile lui Zelenski vin, de asemenea, în contextul creșterii tensiunilor dintre Kiev și Moscova.

Volodimir Zelenski a menționat că presupusa lovitură de stat a grupului de ruși și ucraineni ar fi fost planificată pentru data de 1 sau 2 decembrie, dar nu a oferit mai multe detalii.

Reacționând la aceste acuzații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat orice rol al Moscovei în presupusul complot. „Rusia nu se implică niciodată în astfel de lucruri. Nu au existat niciodată astfel de planuri”, a declarat el.

Oficialii occidentali și ucraineni spun însă că au observat o desfășurare de forțe rusești la granița de est a Ucrainei. Motivele acestor mișcări de trupe sunt încă neclare, dar oficialii spun că ar putea fi vorba de pregătirea unei invazii sau de o escaladare în conflictul din estul Ucrainei, care durează deja de șapte ani și în care separatiștii susținuți de Moscova ar căuta să se rupă de Kiev.

Serviciile secrete americane și britanice sunt din ce în ce mai convinse că Vladimir Putin are în vedere o acțiune militară pentru a prelua controlul asupra unei porțiuni mai mari din Ucraina sau pentru a destabiliza țara suficient de mult astfel încât să poată instala un guvern pro-Moscova, scria luna trecută cotidianul The New York Times.

Președintele ucrainean a declarat vineri că țara sa este pregătită pentru orice scenariu. „Avem controlul deplin asupra frontierelor și suntem pregătiți, dacă va avea loc o escaladare”, a asigurat Volodimir Zelenski.

Citiți și: Ceva nou pe Frontul de Est: Va ataca Rusia Ucraina în „ianuarie-februarie” 2022? Ce urmărește Vladimir Putin prin astfel de amenințări

Editor : Luana Pavaluca