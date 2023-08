O asistentă britanică a fost găsită vinovată pentru uciderea a 7 bebeluşi: „I-am omorât pentru că nu sunt bună să am grijă de ei”

O asistentă medicală britanică, care a scris pe un bilet că este "rea", a fost găsită vinovată, vineri, de uciderea intenţionată a şapte nou-născuţi şi de încercarea de a ucide alţi şase în unitatea neonatală a unui spital din nord-vestul Angliei unde lucra, relatează Reuters şi The Guardian.

Lucy Letby, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnată pentru uciderea a şapte bebeluşi, cinci băieţi şi două fetiţe, la spitalul Countess of Chester şi pentru că a atacat alţi nou-născuţi, adesea în timp ce lucra în ture de noapte, în 2015 şi 2016.

Juriul a aflat că aceasta şi-a omorât unele dintre victime prin injectarea de insulină, iar altele au fost injectate cu aer sau hrănite forţat cu lapte, uneori decesul survenind după mai multe astfel de atacuri.

"I-am omorât intenţionat pentru că nu sunt suficient de bună pentru a avea grijă de ei", a mărturisit Lucy Letby într-un bilet scris de mână găsit de poliţiştii care i-au percheziţionat casa după ce a fost arestată, scrie News.ro. "Sunt o persoană îngrozitor de rea", a scris ea. "SUNT REA, EU AM FĂCUT ASTA", a repetat ea scriind cu majuscule.

Printre victimele sale se numără doi dintre fraţii tripleţi identici, ucişi la 24 de ore unul după celălalt, un nou-născut care cântărea mai puţin de 1 kg şi care a fost injectat mortal cu aer, precum şi o fetiţă născută prematur cu 10 săptămâni, ucisă la a patra încercare. În unele cazuri le-a rupt diafragmele victimelor şi, într-un caz, a împins un tub pe gâtul unui copil.

"Lucy Letby trebuia să protejeze unii dintre cei mai vulnerabili bebeluşi. Cei care lucrau alături de ea nu ştiau că în mijlocul lor se afla o criminală", a declarat Pascale Jones, procuror principal al Procuraturii Coroanei (Crown Prosecution Service). "A făcut tot posibilul pentru a-şi ascunde crimele, variind modalităţile prin care a făcut rău în mod repetat bebeluşilor aflaţi în grija ei", a arătat procurorul.

Potrivit The Guardian, Lucy Letby este cel mai teribil criminal în serie de copii din istoria modernă a Marii Britanii.

Ea a fost declarată vinovată de uciderea "persistentă, calculată şi cu sânge rece" a bebeluşilor prematuri din unitatea în care lucra.

Părinţii îndureraţi au hohotit şi au plâns în auditoriu în timp ce verdictele au fost pronunţate pe parcursul mai multor zile dramatice la Manchester Crown Court, fiind vorba de unul dintre cele mai lungi procese de crimă din ultima vreme. Verdictele au fost pronunţate pe parcursul mai multor zile, dar pot fi comunicate abia acum, după încheierea deliberărilor juriului, care au durat mai mult de 100 de ore, pe parcursul a 20 de zile şi la capătul a mai mult de patru săptămâni, precizează The Guardian.

Letby a refuzat să se întoarcă la tribunal pentru a auzi verdictele ulterioare, dar şi-a plecat capul şi a plâns, în timp ce mama ei, Susan, a plâns cu putere şi a spus: "Nu puteţi fi serioşi. Nu poate fi corect".

Asistenta medicală, care avea ceva mai mult de 20 de ani atunci când a comis atacurile, va deveni probabil doar a treia femeie în viaţă din Marea Britanie care va primi o pedeapsă pe viaţă - ceea ce înseamnă că nu va fi eliberată niciodată din închisoare - atunci când îşi va afla sentinţa, luni.

Crimele s-au petrecut între iunie 2015 şi iunie 2016. În cele din urmă a fost raportată la poliţie în 2017 şi arestată în 2018.

Nicola Evans, de la poliţia din Cheshire, a descris-o ca fiind o criminală "calculată şi insensibilă" care a acţionat "sub acoperirea încrederii".

Unul dintre bebeluşi era de mărimea unei mâini de adult, cântărea puţin peste 535 g, fiind născut prematur cu 15 săptămâni înainte de termen. I se dăduse o şansă de supravieţuire de 5%.

Letby a încercat să o ucidă pe fetiţă de două ori - prima tentativă la doar câteva ore după ce ea şi familia au marcat cea de-a 100-a zi de viaţă cu un tort, iar a doua tentativă a fost două săptămâni mai târziu, când ar fi trebuit să fie data normală a naşterii ei. Letby a fost găsită nevinovată pentru un al treilea cap de acuzare de tentativă de omor împotriva ei.

Fetiţa, cunoscută sub numele de Copilul G, a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală tetraplegică în urma atacurilor. Acum are opt ani, este hrănită cu sondă pe gură şi are nevoie de îngrijire 24 de ore din 24.

Părinţii ei au oftat când verdictele de vinovăţie au fost pronunţate într-o sală de judecată plină şi tăcută. Ei au împărţit şerveţele, în timp ce rudele celorlalte victime plângeau şi se îmbrăţişau reciproc.

Mama unor gemeni, care a surprins-o pe Letby atacându-l pe unul dintre fiii ei, s-a aplecat şi a plâns în timp ce asistenta a fost găsit vinovată de uciderea unuia dintre copiii ei de şase zile şi de încercarea de a-l ucide pe fratele său în ziua următoare.

Un alt bebeluş avea 24 de ore când Letby i-a injectat aer, omorându-l la doar 90 de minute după ce şi-a început tura. Ea a încercat să o ucidă pe sora lui geamănă a doua zi.

Părinţii a două dintre victimele lui Letby au declarat că asistenta s-a comportat ciudat în timp ce îşi petreceau ultimele clipe alături de bebeluşii lor ucişi. Mama unei fetiţe nou-născute, care cântărea aproximativ 1 kg la naştere, şi-a amintit că Letby "zâmbea" şi se oferea să facă fotografii în timp ce îşi îmbăiau fiica. Ulterior, ea a trimis familiei o felicitare de condoleanţe şi a făcut o fotografie cu telefonul ei.

Un alt părinte a povestit la proces că o asistentă despre care crede că era Letby le-a întrerupt ultimele momente cu băieţelul lor, încercând să îl pună într-un coş cu ventilaţie destinat bebeluşilor morţi, deşi acesta încă respira. Ea le-ar fi spus părinţilor îndureraţi: "V-aţi spus la revedere. Vreţi să îl pun aici?".

În ciuda biletelor care au fost scrise de Letby şi au fost găsite de poliţie, inculpata a negat în mod constant acuzaţiile, spunându-le juraţilor că a fost "devastată" de acuzaţii. "Am făcut tot ce am putut pentru a avea grijă de ei. Sunt aici pentru a ajuta şi a avea grijă, nu pentru a face rău", le-a spus ea juraţilor, potrivit The Guardian.

