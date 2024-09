O bătrână în vârstă de 96 de ani scapă de închisoare după ce a provocat un accident mortal. I s-a interzis să conducă timp de 5 ani

O femeie în vârstă de 96 de ani a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru uciderea unei colege din clubul de bridge, după ce mașina pe care o conducea a scăpat de sub control, urcând pe trotuar și lovind din plin alte două femei, scrie BBC.

June Mills a lovit-o mortal pe Brenda Joyce, în vârstă de 76 de ani, după ce a apăsat accelerația și a lovit două femei pe trotuar. Accidentul a avut loc pe 2 august 2023 în Formby, Anglia.

Bătrâna, care a pledat vinovată pentru conducere periculoasă și provocarea unui accident mortal, a fost condamnată la 18 luni de închisoare cu suspendare și i s-a interzis să conducă timp de 5 ani.

Judecătorul Simon Medland, KC, a spus că „nu ar fi în beneficiul nimănui” ca bătrâna să intre la închisoare și a numit cazul drept o „tragedie”.

Potrivit procurorului Robert Dudley, cele trei femei plecau de la o întâlnire a clubului de bridge de la Biserica Metodistă Formby de pe Elbow Lane, în jurul orei 16:00. Mills, care conducea de 65 de ani, pornise cu mașina în timp ce cele două femei mergeau una lângă alta către propriile lor vehicule.

Vehiculul lui Mills, care s-a dovedit a fi în stare bună, a accelerat în timp ce ea încerca să manevreze în jurul unei mașini parcate, trântind-o pe o femeie la pământ și aruncând-o în aer pe alta.

Brenda Joyce a suferit mai multe răni și a murit imediat după accident.

„Îmi amintesc că am apăsat ușor accelerația și apoi am simțit că a căzut pe podea. Totul s-a întâmplat foarte repede și erau oameni în fața mea, dar nu am putut evita să-i lovesc pentru că mașina mergea atât de repede încât nu aveam control asupra ei,” a povestit bătrâna.

Editor : A.P.