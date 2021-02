O falsă milionară, care a escrocat bănci și hoteluri de lux cu 200.000 de dolari, a fost eliberată din închisoare și riscă deportarea

Anna Sorokin, o tânără cu cetățenie germană care s-a dat drept moștenitoare milionară în New York și a escrocat mai multe bănci și hoteluri de lux, a fost eliberată din închisoare, relatează BBC.

Sorokin, care folosea numele Anna Delvey, a fost găsită vinovată de furt în 2019, după ce a înșelat bănci și hoteluri de lux cu peste 200.000 de dolari.

Sorokin ar putea fi deportată acum înapoi în Germania.

Eliberarea ei are loc la câteva luni după ce și-ar fi cerut scuze, în timpul unei audieri pentru eliberare condiționată din octombrie 2020.

„Vreau doar să spun că mi-e rușine și îmi pare rău pentru ceea ce am făcut”, ar fi spus ea, potrivit unei transcrieri obținute de New York Post. „Înțeleg pe deplin că mulți oameni au suferit, chiar dacă atunci credeam că nu fac nimic greșit”, a continuat ea.

În timpul procesului, procurorii au arăat cum Sorokin, sub numele de Anna Delvey, a pretins că are o avere de aproximativ 60 de milioane de dolari într-un un fond fiduciar în Europa. Timp de câțiva ani, Sorokin și-a folosit identitatea falsă pentru a duce un stil de viață luxos - locuia într-un hotel de lux din New York și mânca la restaurante elegante.

Procurorii spun că a folosit documente financiare falsificate pentru a menține înșelătoria și chiar a reușit să obțină un împrumut de 100.000 de dolari de la o bancă.

Avocatul ei, Todd Spodek, a susținut în fața instanței că Sorokin „a fost sedusă de strălucirea” vieții din New York.

În timpul procesului, ea și-a angajat un stilist pentru a-i alege ținutele pe care urma să le poarte la tribunal și chiar a refuzat să se prezinte în fața judecătorului, la o ședință de judecată, din cauza ținutei sale. În cele din urmă, Sorokin a fost găsită vinovată pentru opt capete de acuzare și achitată pentru alte două.

Povestea ei a devenit cunoscută publicului în 2018, iar acum va fi transformată într-un serial pentru Netflix. Publicația Insider relata luna trecută că Sorokin ar fi folosit cei 320,000 de dolari primiți pentru acest serial pentru a-și plăti datoriile la bănci și mai multe amenzi. Un alt proiect pe tema vieții Annei Sorokin a fost anunțat de HBO.

