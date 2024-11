Natalia Khrabarciuk, o fostă educatoare de grădiniță, a doborât o rachetă de croazieră rusească folosind un sistem antiaerian portabil de fabricație sovietică.

Un material publicat pe Facebook o arată pe Natalia, acum parte a unui grup armat de voluntari, cum folosește cu multă măiestrie un sistem 9K38 Igla pentru a da jos o rachetă de croazieră KH-101.

Natalia Khrabarciuk potrivește ținta și deschide focul, iar persoana care o filma urmărește cu telefonul,pentru scurt timp, traiectoria rachetei. Apoi camera se întoarce la către Natalia. În depărtare, se aude o explozie, urmată de strigăte de bucurie. Natalia este atât de emoționată încât se așează pe jos lângă sistemul care încă mai fumegă.

„Soldatul Natalia Grabarchuk distruge o rachetă rusească înaripată în timpul respingerii atacului de dimineață cu rachete rusești asupra obiectivelor de infrastructură critică”, informează Comandamentul aerian „Vest” al Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

„Noaptea, agresorii ruși au atacat cu avioane fără pilot obiecte de infrastructură critică din regiunea de vest a Ucrainei, iar dimineața a urmat un atac masiv cu drone.

Mii de militari, rachete, trăgători ai grupurilor mobile de foc, aviatori, localizatori, specialiști ai unităților de radiocombat, ofițeri de conducere a luptei au respins atacul inamic din aer.

Printre ei se numără soldatul Natalia Grabarchuk. Ea a distrus o rachetă din complexul de rachete antiaeriene portabile Needle. A fost prima ei lansare de luptă. Această lansare a fost precedată de o pregătire serioasă. Natalia Grabarchuk a trecut două cursuri de formare în centrul de formare pentru o durată totală de 5 luni, pentru a stăpânit diferite tipuri de rachete antiaeriene portabile”.

„Când racheta inamică a ajuns în zona de impact, am dat la o parte toate emoțiile. Am făcut sute de lansări de antrenament pe sală. Apoi am făcut doar ceea ce am învățat”, spune Natalia. „Nu este ușor să doborâți o rachetă înaripată. PZRC-ul meu (nr. sistem 9K38 Igla ) cântărește aproximativ 18 kilograme, la care se adaugă și responsabilitatea pentru rezultat. Toată lumea se străduiește să distrugă obiectivele”.

În viața civilă Natalia Khrabarciuk a fost educatoare al instituției de învățământ Doškíl Наnogo. Din 2021, ea este artilerist al unității de rachete antiaeriene a brigăzii radiotehnice Galichy-Volin a Comandamentului aerian de Vest.

Sistemul portabil antiaerian 9K38 Igla a fost scos pe piață la începutul anilor 80 de Uniunea Sovietică.

Editor : S.S.