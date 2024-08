Ofensiva din Kursk: jocul strategic al Ucrainei de a schimba balanța războiului, subminând în același timp moralul Rusiei

Poate incursiunea îndrăzneață în Rusia să aducă victoria mai aproape pentru Ucraina? Operațiunea în curs de desfășurare a Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia, o incursiune îndrăzneață lansată în urmă cu aproape trei săptămâni, care a surprins atât Moscova, cât și întreaga lume, a produs deja unele rezultate militare și politice tangibile, sporind totodată speranțele pentru o încheiere mai rapidă a invaziei, scrie Kyiv Independent.

Ofensiva din Kursk a permis Ucrainei să stabilească un precedent pentru alte acțiuni ofensive. Aceasta a creat condiții pentru returnarea mai multor prizonieri de război ucraineni prin capturarea a zeci de prizonieri de război ruși. Prima invazie majoră a Rusiei de la al Doilea Război Mondial a dat, de asemenea, o lovitură reputației președintelui rus Vladimir Putin, ridicând în același timp moralul soldaților și civililor ucraineni.

Experții consideră că ar putea, de asemenea, să consolideze poziția Ucrainei în eventualele negocieri de pace, să susțină sprijinul aliaților occidentali și, eventual, să incite îndoieli cu privire la războiul din Rusia și, eventual, chiar să semene tulburări.

„Succesul acestei operațiuni arată că forțele ucrainene pot nu numai să se apere, ci și să treacă efectiv la ofensivă, ceea ce ne extinde capacitățile tactice și servește drept model pentru alte regiuni”, a declarat pentru Kyiv Independent Timofii Milovanov, consilier la cabinetul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și director al Școlii de Economie din Kiev.

„În plus, operațiunea din Kursk contribuie la consolidarea unității interne în Ucraina, sporind autoritatea forțelor noastre armate pe scena internațională și poate, de asemenea, să forțeze Kremlinul să își reevalueze planurile militare.”

Sute de prizonieri ruși

De când forțele ucrainene au început ofensiva în regiunea Kursk, la 6 august, din regiunea limitrofă Sumy, ele au avansat până la 35 de kilometri pe teritoriul rus. Se estimează că sute de soldați ruși au fost capturați de atunci.

Potrivit lui Oleksandr Sirskii, comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, Ucraina controlează orașul Sudzha, unde se află o stație strategică de măsurare a gazului implicată în tranzitul combustibilului albastru prin Ucraina către Europa, și peste 90 de așezări din împrejurimi. Forțele ucrainene au distrus, de asemenea, toate cele trei poduri peste râul Seim pentru a încercui forțele ruse din zonă.

Operațiunea de la Kursk are loc în contextul unor lupte brutale la peste 400 de kilometri sud, în regiunea Donbas din estul Ucrainei, unde forțele ruse exercită o presiune imensă asupra apărării ucrainene.

Există o îngrijorare crescândă că ocupația rusă ar putea fi iminentă pentru orașul Pokrovsk, nod rutier de importanță strategică din regiunea Donețk, cu trupe rusești la doar 10 kilometri distanță.

Foto: Profimedia

Realizările Ucrainei datorate incursiunii de la Kursk

Unul dintre obiectivele raportate ale Ucrainei în incursiunea de la Kursk a fost să forțeze Rusia să își redirecționeze o parte din resurse de pe câmpurile de luptă din Donbas. Potrivit experților intervievați de Kyiv Independent, deși Moscova pare să fi redistribuit unele trupe în regiunea Kursk, acest lucru nu a fost suficient pentru a avea un impact semnificativ asupra liniei frontului din Donbas, în special în zonele cele mai vulnerabile, precum Pokrovsk și Toretsk.

În ciuda acestui fapt, ofensiva de la Kursk a avut deja un cost considerabil pentru Rusia, Ucraina capturând cel mai mare număr de prizonieri de război într-o singură operațiune până în prezent.

Zelenski a anunțat că „sute” de soldați ruși au fost capturați. Un colonel ucrainean, vorbind sub rezerva anonimatului din cauza faptului că nu are autoritatea de a dezvălui anumite informații publicului, a declarat pentru The Independent că cifra ar putea ajunge până la 2.000.

„Să sperăm că acest lucru va însemna că mulți războinici ucraineni deținuți de ruși se vor putea întoarce acasă”, a declarat John Hardie, director adjunct al Programului Rusia la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

Oficialii ucraineni au declarat anterior că negocierea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia a devenit din ce în ce mai dificilă pe măsură ce situația de pe câmpul de luptă din Donbas s-a schimbat în favoarea ofensivei de o lună a Rusiei. Aceasta a avut un cost uriaș în materie de forță de muncă pentru Moscova, a cărei armată a suferit pierderi masive în timp ce obținea câștiguri teritoriale treptate pe parcursul a 10 luni.

Schimb de prizonieri

În cel mai recent schimb de prizonieri din 24 august, Ziua Independenței Ucrainei, 115 soldați ucraineni au fost aduși înapoi din captivitatea rusă. Ministerul rus al Apărării a declarat în aceeași zi că 115 prizonieri de război ruși care au fost capturați în timpul operațiunii ucrainene în curs în regiunea Kursk au fost returnați din custodia ucraineană.

Avansul rapid al Ucrainei în regiunea Kursk și lipsa unui răspuns robust din partea Rusiei au scos la iveală slăbiciunile Moscovei, reamintindu-ne că nici măcar resursele vaste ale Rusiei nu sunt nelimitate și de neînvins. Bloggeri ruși și ucraineni au afirmat că batalionul cecen Akhmat, care ar fi trebuit să apere frontiera Kursk, și-a abandonat pozițiile, subliniind problemele grave de comandă din cadrul armatei ruse.

Ca urmare a operațiunii, zona de frontieră rusă din fața regiunii ucrainene Sumy a fost „în mare parte eliberată de prezența militară rusă”, a declarat Zelenski la 19 august, numind acest lucru unul dintre obiectivele tactice ale Kievului pentru incursiune. Regiunea Sumy, care a fost parțial ocupată de Rusia la începutul invaziei la scară largă, a suferit bombardamente zilnice și raiduri transfrontaliere frecvente de la eliberarea sa în aprilie 2022.

Putin, între timp, a încercat să minimalizeze incursiunea ca fiind un „atac terorist”. Experții spun că incursiunea de la Kursk a contestat imaginea lui Putin de „mare protector” și a adus mai multă frustrare cetățenilor ruși care credeau că viața lor va rămâne departe de război.

Între timp, forțele ucrainene și-au demonstrat încă o dată capacitatea de a surprinde inamicul. Acestea au recâștigat inițiativa pe câmpul de luptă după ce au suferit o serie de eșecuri în estul și sudul Ucrainei începând de anul trecut.

Foto: Profimedia

„În spațiul informațional, operațiunea Kursk a fost un succes. Ea a mutat accentul de la problemele Ucrainei la realizările sale”, a declarat Emil Kastehelmi, analist OSINT în cadrul Black Bird Group, cu sediul în Finlanda, și expert în istorie militară, într-un comentariu pentru Kyiv Independent.

„Oamenii vorbesc mai puțin despre câștigurile Rusiei în est și mai mult despre succesul Ucrainei în cucerirea satelor rusești”, a adăugat el.

„Aceasta este o adevărată creștere a moralului pe partea ucraineană... Iar aceasta (operațiunea Kursk) a afectat moralul pe partea rusă. Am văzut toți acești prizonieri predându-se, iar civilii plângându-se cu voce tare guvernului lor că nu li se poartă de grijă și că sunt uitați”, a declarat William Taylor, vicepreședinte pentru Europa și Rusia la Institutul american pentru pace și fost ambasador al SUA în Ucraina.

„Este, de asemenea, un impuls moral pentru susținătorii Ucrainei din Europa, Canada, Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Australia. Susținătorii sunt foarte încântați să vadă succesul Ucrainei pe câmpul de luptă, ceea ce ar trebui să îi încurajeze să își continue și chiar să își sporească sprijinul.”

Unul dintre obiectivele-cheie pe termen lung ale Kievului în operațiunea Kursk pare să fie obținerea unei pârghii în eventualele negocieri de pace cu Moscova. Teritoriul rusesc capturat ar putea servi drept monedă de schimb pentru Ucraina, care în ultima perioadă a avut dificultăți în a obține victorii semnificative pe câmpul de luptă.

Având în vedere că operațiunea este încă în desfășurare, nu se știe cu certitudine cât de mult va influența Ucraina la masa negocierilor. Kastehelmi sugerează că, deși un schimb direct de teritorii bazat pe metri pătrați controlați de fiecare parte este puțin probabil, Ucraina ar putea încerca să schimbe terenurile capturate în regiunea Kursk cu teritoriile din regiunea Harkov pe care Rusia le-a ocupat în timpul ultimei sale ofensive, deoarece aceste zone sunt „oarecum comparabile”.

„Kremlinul nu se aștepta la o astfel de lovitură, iar acest lucru sporește dorința lor de a negocia, deși încearcă să ascundă acest lucru”, a declarat Milovanov, adăugând că incursiunea «are potențialul de a îmbunătăți semnificativ poziția Kievului în viitoarele negocieri de pace».

„Putin încearcă să minimalizeze operațiunea, limitând acoperirea mediatică și reorientând atenția asupra ajutorului umanitar pentru victime, ca și cum ar fi vorba de un dezastru natural”, a adăugat el.

„Rusia își pierde aparența și face eforturi mari pentru a o salva. Acest lucru înseamnă că influența noastră funcționează, iar dacă Ucraina continuă în același spirit, aceasta nu va face decât să ne sporească șansele de reușită a negocierilor de pace și de restituire a teritoriilor ucrainene.”

Foto: Profimedia

Reducerea stabilității în Rusia

În cazul în care incursiunea de la Kursk se extinde atât în timp, cât și în teritoriu, aceasta ar putea adânci îndoielile cu privire la capacitatea lui Putin de a câștiga războiul și de a păstra stabilitatea în propria sa țară. Acest lucru, la rândul său, ar putea declanșa, în timp, tulburări în Rusia însăși, în special în rândul locuitorilor din regiunile de frontieră și al familiilor recruților trimiși să lupte împotriva forțelor ucrainene fără experiență de luptă.

Nivelul de anxietate în rândul rușilor a crescut de la incursiune, comparabil cu creșterea fricii înregistrată după atacul asupra sălii de concerte din Moscova din martie, potrivit unui sondaj controlat de statul rus, F.O.M. Sondajul a arătat, de asemenea, că 25% dintre ruși sunt nemulțumiți de acțiunile Kremlinului, cel mai ridicat nivel de nemulțumire din iulie 2023, când șeful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat o rebeliune armată de scurtă durată împotriva Moscovei.

„În prezent, reacțiile negative vizează mai mult autoritățile locale pentru deficiențe în organizarea evacuării și alte aspecte tehnice, ceea ce este în conformitate cu strategia lui Putin, care poziționează aceste evenimente ca un dezastru natural și se concentrează pe sprijinul umanitar”, a declarat Milovanov.

„Acest lucru poate funcționa pe termen scurt, dar, în timp, eficacitatea acestei strategii va scădea atunci când persoanele strămutate nu vor putea primi îngrijiri de calitate și nu își vor putea găsi o nouă viață.”

„Liniile roșii” distruse sporesc speranțele Kievului pentru mai mult armament

Putin nu a spus aproape nimic despre incursiune, iar amenințările cu utilizarea armelor nucleare ca răspuns la un atac asupra a ceea ce Moscova consideră a fi teritoriul său - frecvent auzite în timpul invaziei la scară largă - au dispărut în mod semnificativ în timpul operațiunii Kursk.

Acest răspuns discret a pus în discuție povestea „liniilor roșii” ale Kremlinului, pe care națiunile occidentale au fost prudente să le depășească. Potrivit lui Kastehelmi, acest lucru ar putea încuraja aliații Kievului să ridice restricțiile privind utilizarea armelor lor cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor de pe teritoriul rus și să își sporească sprijinul pentru alte solicitări ucrainene.

La o săptămână după ce Ucraina a început operațiunea Kursk, o sursă apropiată administrației Zelenski a declarat pentru Kyiv Independent că discuțiile dintre Ucraina și administrația președintelui american Joe Biden cu privire la furnizarea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune sunt „în stadii avansate”.

„Deși nu am văzut încă o decizie oficială de a permite utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune, retorica se schimbă deja. În plus, vedem că vehiculele blindate ale partenerilor occidentali sunt deja utilizate pe teritoriul Rusiei”, a declarat Milovanov.

„Operațiunea Kursk subliniază importanța îndepărtării rușilor de granița ucraineană”, a spus Taylor, adăugând că SUA ar putea permite în curând Ucrainei să lovească mai adânc pe teritoriul rus, dincolo de zonele de frontieră, așa cum este permis în prezent.

„În trecut, aceste decizii au necesitat luni de zile pentru a fi finalizate. Sper ca aceasta să vină mai repede”, a spus Taylor