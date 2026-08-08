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Omanul avertizează că atacurile asupra navelor în Strâmtoarea Ormuz pot afecta negocierile cu Iranul

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symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Omanul a declarat, sâmbătă, că discuţiile cu Iranul privind traficul prin Strâmtoarea Ormuz sunt „pozitive”, dar a avertizat că atacurile asupra navelor care tranzitează ruta, zonă în care Teheranul a desfăşurat recent mai multe operaţiuni, ar putea „afecta” aceste negocieri, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Omanul precizează că actualele negocieri privind gestionarea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz continuă într-o atmosferă pozitivă şi constructivă”, a transmis Ministerul de Externe omanez într-un comunicat, îndemnând toate părţile să „evite orice acţiune care ar putea afecta aceste negocieri şi progresele realizate, care ţin cont de interesele tuturor părţilor”.

Sultanatul Omanului, care a făcut puţine comentarii cu privire la stadiul discuţiilor cu Iranul referitor la o nouă rută de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz, a emis o declaraţie după ce Emiratele Arabe Unite au anunţat că Teheranul a atacat un petrolier aparţinând companiei de stat Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) în această strâmtoare.

Omanul nu a condamnat acest incident specific - spre deosebire de statele din zona Golfului Persic şi de Liga Arabă - însă şi-a exprimat „dezaprobarea faţă de atacurile repetate asupra navelor în timpul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, calificându-le drept o încălcare a dreptului internaţional şi a suveranităţii asupra apelor teritoriale”.

De asemenea, Muscat a menţionat că aceste atacuri - fără a numi explicit Iranul - reprezintă „o ameninţare la adresa siguranţei navigaţiei maritime, a regiunii şi a stabilităţii acesteia”.

Un petrolier al companiei ADNOC a fost lovit de o rachetă în apropierea Strâmtorii Ormuz sâmbătă dimineaţa devreme. Compania a anunţat că nu s-au înregistrat victime şi a precizat că situaţia este acum sub control, pe fondul unei intensificări a atacurilor iraniene asupra navelor aparţinând firmei de stat din Emirate.

Compania a raportat că cel puţin 16 dintre navele sale au fost atacate în strâmtoare de la începutul conflictului dintre Statele Unite şi Iran, pe 28 februarie - inclusiv trei în cursul acestei săptămâni -, incidentele soldându-se cu decesul unui membru al echipajului şi rănirea altor 20 de persoane.

Aceste atacuri survin într-un moment în care Iranul şi Omanul sunt aproape de a ajunge la un acord pentru stabilirea unei noi rute maritime temporare prin strâmtoare, o cale navigabilă prin care, înainte de război, era transportat 20% din ţiţeiul mondial.

Autorităţile iraniene au explicat că această nouă rută va traversa parţial apele teritoriale ale Iranului şi Omanului şi va permite tranzitul navelor comerciale în cadrul unui nou sistem de gestionare, înlocuind rutele provizorii stabilite anterior de cele două ţări.

În plus, Iranul şi Omanul au convenit asupra detaliilor geografice ale unei noi rute maritime în Strâmtoarea Ormuz şi se află în etapa finală de redactare a unei declaraţii comune privind această înţelegere.

Editor : C.L.B.

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