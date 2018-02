Panică la bordul unui avion United Airlines. Motorul a început să se dezintegreze în zbor, sub ochii pasagerilor

Un avion al companiei United Airlines, care zbura spre Hawaii, a aterizat de urgență, după ce un motor al aeronavei a început să se dezintegreze în aer, deasupra Oceanului Pacific, relatează The Guardian. Fotografiile și filmările făcute prin fereastră de către pasageri arată că motorul tremura puternic în zbor și era complex expus.

Panica la bordul avionului, un Boeing 777-222, a început cu 35 de minute înainte de ora la care aeronava trebuia să aterizeze pe aeroportul din Honolulu. Pasagerii au auzit o bubuitură puternică, iar oamenii au văzut îngroziți cum se rupeau bucăți dintr-un motor al avionului.

Piloții au trimis imediat un semnal de alarmă și au cerut permisiunea pentru a efectua o aterizare de urgență. Un inginer Google care se afla la bord și vedea pe geam motorul a încărcat mai multe imagini pe Twitter. O altă pasageră a declarat că acesta a fost „cel mai înfricoșător zbor din viața” ei, dar că piloții „au făcut o treabă excelentă”, iar însoțitorii de zbor au tratat situația cu mult calm.

Compania United Airlines a anunțat, printr-un comunicat, că va colabora cu Administrația Federală a Aviației pentru a descoperi de ce motorul avionului s-a dezintegrat în zbor. United a declarat pentru Business Insider că aeronava este unul dintre primele avioane Boeing 777 vândute vreodată și a fost fabricat în 1994.

that looks bad, plane and simple #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

Scariest flight of my life #ua1175 pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV

#ua1175 so glad we are all safe after our emergency landing. pic.twitter.com/bltAPWzYhn