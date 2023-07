La Paris are loc tradiționala parada militară de pe Champs-Elysees de Ziua Franței. Parada militară din acest an de la Paris are India ca invitat de onoare. 240 de membri ai Forțelor Armate Indiene au deschis defilarea pe Champs Elysees, iar parada aeriană include trei avioane de luptă indiene. Prim-ministrul Indiei, asistă la eveniment. Serbările de anul acesta se desfășoară în condiții de mare securitate, după revoltele recente iscate de uciderea unui adolescent de către un polițist. 130.000 de polițiști și jandarmi, cu elicoptere și drone, păzesc ordinea publică în toată Franța de teama izbucnirii unor noi violențe. Numai la Paris și în împrejurimi 10.000 de polițiști și jandarmi au fost trimiși pe străzi.

Unele orașe au decis chiar să anuleze focurile de artificii și diferitele evenimente pe care le aveau programate. De altfel, vânzarea și folosirea artificiilor și petardelor a fost interzisă cu câteva zile în urmă. Motivul este că ele pot fi folosite ca armă de către protestatarii violenți.

Defilarea reunește 5.100 de participanți pe jos, 157 de vehicule și 62 de motociclete, plus 200 de cai ai Gărzii Republicane. Pe cer - 60 de avioane, inclusiv avioane străine, și 28 de elicoptere.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a străbătut Champs-Élysées, vineri, de Ziua Naţională a Franţei, la bordul unui vehicul militar, în huiduieli şi aplauze, după care l-a primit pe premierul indian Narendra Modi, invitat de onoare, relatează Le Monde şi Le Figaro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trupe indiene au deschis defilarea militară. În total, 240 de militari indieni au deschis defilarea sub privirile lui Emmanuel Macron şi Narendra Modi. Acest grup simbolizează parteneriatul militar francezo-indian şi importanţa strategică a regiunii Asia-Apacific. Armata indiană este a patra cea mai mare armată din lume.

Reprezentanţi ai şase licee militare africane urmează după indieni - o premieră la o defilare de 14 iulie.

Paradă la Paris de Ziua Franței, India e invitat de onoare. 130.000 de polițiști mobilizați pe străzi după violențele recente. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Primele avioane au survolat Champs-Élysées, în cadrul paradei aeriene. Apărarea spaţiului aerian european, în contextul Războiului din Ucraina, este ilustrată de zborul unui avion de tip Awacs, urmat de două avioane de tip Typhoon, aparţinând Royal Air Force (RAF) britanice şi de două avioane de vânătoare de tip F-16. Toate aceste tipuri de avioane, participă alături de alte aeronave - de tip Mirage 2000-D sau Rafale - la apărarea flancului din Europa de Est al NATO. NATO are o flotă de 14 avioane de tip Awacs. Însă această flotă îmbătrâneşte şi urmează să fie modernizată treptat şi apoi înlocuită - până în 2035. Avioanele franceze de tip Awacs - patru Boeinguri - contribuie cu regularitate la completarea acestui parc, cu ocazia unor evenimente ca summitul NATO de la Vilnius, care necesită mijloace consolidate.

Defilarea a fost lansată prin 12 minute de muzică. Muzică militară internaţională a fost interpretată de 80 de militari din Olanda, Germania, Belgia, Canada, Spania, Statele Unite, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Portugalia, Cehia, România, regatul Unit şi Franţa. Franţa vrea să-şi sublinieze în acest fel parteneriatele cu aceste ţări şi operaţiuni comune, mai ales în Sahel.

Un omagiu adus victimelor atentatului terorist de la Nisa, la 14 iulie 2016, ucise cu un camion condus de un terorist, a început vineri. Ceremonia se desfăşoară pe Promenade des Anglais, în faţa îngerului golfului, o sculptură dedicată celor ”86 de îngeri plecaţi prea devreme”, potrivit lui Christian Estrosi. Numai familiile victimelor au fost invitate la acest omagiu, care loc în format restrâns, la şapte ani de la masacru.

Un concert simfonic la Turnul Eiffel și un spectacol de artificii vor încheia festivitățile la Paris.





Editor : G.M.