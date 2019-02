Pașaport diplomatic. BREXIT-ul care a unit Europa

Uniunea Europeană pare sătulă de nehotărârea Marii Britanii şi vrea să încheie cât mai repede aşa numita afacere BREXIT. Deşi ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar înseamnă şi o pierdere a 14% din bugetul comun, politicienii europeni văd şi părţi bune care au apărut în urma acestui fenomen. Antonio Lopez este secretarul general al Partidului Popular European, cea mai mare familie politică din Parlamentul European. A acordat un interviu pentru emisiunea Paşaport diplomatic. Îl puteţi urmări integral sâmbătă seară, după film.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Balazs Barabas, jurnalist Digi24: Aţi menţionat BREXIT de mai multe ori. Cât de mult credeţi că va slăbi acest pas UE, şi dacă o va slăbi, cum va putea gestiona UE acest lucru?

Antonio Lopez. secretar general PPE: Acestea sunt titlurile obişnuite, dar aş vrea să vă dau unul pozitiv, despre care aş vrea ca dvs şi alţii să-l folosească: poate că Brexit va întări UE. Poate că în ultimii 2 ani, 27 de ţări, foarte diferite, au rămas unite în negocieri în ciuda tuturor dificultăţilor, al tuturor presupunerilor. Şi cine este acum în zona de risc? Marea Britanie. Să ne reamintim: când referendumul a fost câştigat de cei pro-Brexit, toată lumea spunea, aaaa, de acum Marea Britanie este liberă, vor negocia ce vor ei, UE va fi divizată, toată lumea va spune altceva despre asta. S-a întâmplat tocmai invers. Am obţinut un singur acord, care evident, nu a mulţumit toate cele 27 de ţări. În ţara mea avem chestiunea Gibraltar, în Olanda sau în Franţa avem problema pescuitului, deci sunt felul de probleme. Dar toţi am căzut de acord, ca o reacţie europeană bună, cu un singur acord, pe care britanicii sunt incapabili să îl accepte. De ce? Pentru că problema este la ei. Nu înţeleg ce se întâmplă în politica britanică. M-am născut şi am crescut într-o admiraţie pentru politicienii britanici. Dar politica britanică, un exemplu al democraţiei, care durează de 600 de ani, un exemplu pentru mulţi dintre noi, şi nu mi-e frică s-o spun, suntem liberi astăzi în Europa datorită personalităţii lor speciale. Dar pe de altă parte, nu îmi dau seama ce se întâmplă astăzi în politica britanică. Există mult populism, şi sunt foarte îngrijorat. Şi sper că lucrurile se vor schimba radical în lunile şi anii următori în Marea Britanie. Sunt printre cei care cred că trebuie să avem cele mai bune relaţii cu Marea Britanie, după BREXIT. Din motive financiare, de securitate şi multe altele, pentru cei 400 de mii de români care trăiesc şi muncesc acolo, trebuie să avem cele mai bune relaţii cu ei.

Interviul integral pe care Antonio Lopez, secretarul general al celei mai mari familii politice din Parlamentul European, Partidul Popular, l-a acordat pentru Digi24, poate fi urmărit sâmbătă seară, după film, la emisiunea Paşaport diplomatic.

Etichete:

,

,

,