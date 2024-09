Pentagonul recunoaște că nu există o „armă-minune” cu ajutorul căreia Ucraina poate schimba soarta războiului cu Rusia

Statele Unite își doresc o victorie a Ucrainei în conflictul cu Rusia, dar în prezent armata ucraineană nu dispune de o capacitate sau „armă minune” („silver bullet”/„glonț de argint”, în limba engleză) care să-i permită să obțină un succes împotriva armatei ruse, a recuoscut generalul Patt Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului.

„Ideea de bază e că vrem să vedem Ucraina ieșind victorioasă din acest conflict. Și atunci când ucrainenii simt că e momentul potrivit - când Ucraina consideră că e momentul ca părțile implicate în conflict să se așeze la masa negocierilor, noi (SUA) vrem ca ei (ucrainenii) să o facă dintr-o poziție cât mai puternică și avantajoasă pentru ei. Și aș menționa declarațiile de săptămâna trecută, făcute de secretarul Apărării, (Lloyd) Austin la Ramstein, unde a accentuat faptul că nu există în prezent o capacitate sau armă minune care să-i permită Ucrainei să obțină victoria”, a declarat generalul Ryder într-o conferință de presă susținută miercuri seara la Pentagon.

Declarația generalului american a venit în contextul în care președintele SUA, Joe Biden, a sugerat că va permite Ucrainei să folosească rachete americane cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte de pe teritoriul Rusiei.

Rachetele în cauză sunt modelul ATACMS, cu o rază de 300 de kilometri și care pot fi lansate de pe vehiculele Himars.

Patt Ryder a fost întrebat dacă declarațiile făcute recent de secretarul de stat american Antony Blinken, legate de posibilitatea ridicării restricțiilor privind lovirea țintelor din Rusia cu astfel de armament american, reprezintă o schimbare de atitudine a Washingtonului refeeritoare la acest subiect.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a arătat că „situația de pe câmpul de luptă a evoluat și, odată cu ea, s-a modificat și tipul de sprijin pe care l-am oferit UCrainei”, dar a precizat că politica SUA, legată de interzicerea folosirii de către Ucraina a armamentului american pentru a lovi ținte în Rusia, nu s-a schimbat.

„Desigur, am văzut relatările din presă dar vă pot spune că nu există nicio schimbare în politica noastră legată de acest subiect. Nu am nimic de anunțat în plus și, în mod sigur, dacă există vreo schimbare, vă voi spune. Dar în acest moment, această politică nu s-a schimbat”, a spus Ryder.

Moscova a avut o reacție nervoasă zilele trecute, după ce oficialii SUA au sugerat că această politică s-ar putea modifica. Astfel, preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi că, în cazul în care Occidentul ar permite Ucrainei să lovească teritoriul rus cu rachete cu rază lungă de acţiune, aceasta ar însemna că „ţările NATO sunt în război cu Rusia".

