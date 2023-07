Politico: Marea Britanie este plină de prim-miniștri eșuați care îi costă o avere pe plătitorii de taxe

„Nota de plată” pentru securitate crește cu fiecare nou membru al clubului foștilor prim-miniștri. După ani de instabilitate politică, o industrie britanică a explodat: cererea pentru bodyguarzi politici. Pentru prima oară în istoria modernă, Regatul Unit are șapte foști prim-miniștri aflați în viață care continuă să primească protecție plătită din banii contribuabililor, scrie Politico.

Cu conservatorii aflați la putere ajunși la al patrulea lider în toți atâția ani și cu cei trei cel mai recent retrași - Theresa May, Boris Johnson și Liz Truss vizibil profitând de pe urma circuitului de discursuri internaționale ale foștilor prim-miniștri, unii își pun întrebări legate de costurile în creștere pe care le suportă plătitorii de taxe.

De fiecare dată cănd un fost prim-ministru (chiar și pentru a obține un contract de șase cifre pentru a ține un discurs la o conferință obscură de business), plătitorii de taxe ai Regatului Unit suportă costurile pentru securitate.

„Este o industrie, nu există alt cuvânt pentru asta”, spune Dai Davies, fostul șef al protecției regale din cadrul Poliției Metropolitane.

Numărul de foști prim-miniștri aflați în viață va crește în următorii ani.

Dacă sondajele de opinie sunt corecte, Rishi Sunak va ieși din serviciu în urma alegerilor generale din următorul an. Vârstele ultimilor primi - miniștrii - Truss are 47 de ani, Sunak are 43, iar Johnson și David Cameron sub 60 - ar indica că populația ar continua să plătească pentru cel puțin căteva decenii.

Suma pentru protecția politicienilor și a familiei regale rămane încă secretă

„Este politică noastră să nu dezvăluim informații amănunțite despre securitate. Altfel am putea compromite integritatea acelor aranjamente și afecta securitatea indivizilor” declară un purtător de cuvănt al Ministerului de Interne britanic.

Într-o mișcare de demonstrare a micșorării costurilor pentru protecția VIP, securitatea finanțată de contribuabili a prințului Harry a fost abrupt eliminată odată ce acesta a renunțat la poziția să în 2020. Acesta a încercat fără succes să contruiască un prejudiciu împotriva Ministerului de Afaceri Interne pe premisa că are dreptul la protecția poliției chiar dacă trebuie să plătească pentru ea privat.

Toate deciziile legate de protecția VIP asigurată de taxele contribuabililor sunt luate de o ramură secretă a statului britanic cu numele de Comitetul Executiv Pentru Protecția Regalității și a Personalităților Publice (RAVEC).

Comitetul include persoane din Ministerul de Interne, Poliția Metropolitană, și Casa Regală care consiliază un lider independent despre riscurile potențiale privind circumstanțele fiecărei persoane.

Deciziile RAVEC nu sunt făcute publice din motive de securitate însă multiple surse spun că este acordată protecție foștilor prim-miniștri, inclusiv atunci când aceștia călătoresc în străinătate.

Ei sunt protejați apoi de o unitate de elită a Poliției Metropolitane, cunoscută și ca Comandamentul Regal și Special de Protecție (RASP).

Două surse cu cunoștiințe despre operațiunile RASP au declarat sub protecția anonimatului că unitatea se află sub presiune.

„Nu am avut niciodată atăția foști prim-miniștri în succesiune rapidă care să aibă nevoie de securitate”, spune una dintre surse.

„După toate remanierile guvernamentale, Poliția Metropolitană a întămpinat dificultăți în protejarea tuturor deodată și trebuie să înceapă să se găndească la costuri” a mai adăugat.

Persoană a insistat că discuțiile despre costuri sunt doar o problemă internă și că nicio solicitare formală pentru fonduri extra nu a fost făcută.

Însă ei au spus că ofițerii din unitatea de elită s-au plâns anul trecut din cauza anulării concediilor anuale și a zilelor de odihnă. Pentru Boris Johnson, în special, „au luat rapid ofițeri din alte echipe pentru a i-o alcătui pe a lui”.

O a două persoană dintre ofițerii de poliție RASP a confirmat că a fost atribuită dintr-o altă echipă să îl protejeze pe Johnson în călatoriile sale din străinătate.

Gradul de protecție pe care un ministru sau fost ministru o primește variază de la caz la caz, în funcție de circumstanțele personale ale fiecăruia.

„Nu pot să includă chiar orice ofițer într-o echipă”, spun sursele citate. „Ei trebuie să fie antrenați cu arma, cu vehicule speciale și unii dintre ei au pregătire chiar mai specializată de atât.”

Aceste echipe de protecție vin cu un cost. Fondurile pentru salariile lor, munca overtime, cheltuielile, deplasările și mesele sunt asigurate de contribuabili.

Acești ofițeri sunt „oameni scumpi după standardele funcționarilor publici” conform lui Davies. „Ei sunt ofițeri de poliție cu experiență”.

Să le urmarești mișcările este aproape imposibil din cauza deplasărilor prim-miniștrilor care nu se mai află în Parlament printre care se numără John Major, Tony Blair, Gordon Brown și David Cameron.

Declarațiile lui Johnson, May și Truss arată că cei trei au obținut sute de mii de lire din discursuri, dintre care marea majoritate s-au desfășurat în străinătate. În aproape fiecare situație, securitatea lor a fost asigurată din banii contribuabilului.

Numai în luna mai, Johnson a călătorit în Texas și în Las Vegas, în timp ce Truss devine primul fost prim-minstru britanic care călătorește în Taiwan după Maragret Thatcher.

El a sugerat că foștii prim-miniștri care susțin discursuri profitabile ar trebui „sută la sută” să contribuie la costurile propriei lor securități.

„De ce nu ar trebui? Oamenii aștia fac milioane” a mai spus el.

Sunt, însă, alții care spun că motivul pentru care acești politicieni au nevoie de o asemenea securitate este fosta lor poziție ocupată - acea de prim-ministru.

Redactor: Bogdan Boiteanu