Poliția indiană a făcut o prelucrare foto ridicolă, pentru ca un agent și un suspect să pară că purtau măști de protecție

Poliția din orașul indian Gorakhpur a postat pe Twitter o imagine cu un polițist și un suspect arestat, însă niciunul nu purta mască și internauții au criticat dur fotografia, având în vedere că India se confruntă cu o situație gravă din cauza pandemiei de COVID-19. Drept urmare, fotografia a fost ștearsă de pe contul de Twitter, iar în locul ei a fost postată o imagine prelucrată rudimentar, în care celor doi li se adăugaseră pe față măști de protecție, informează The Independent.

Poliția din Gorakhpur a postat fotografia originală duminică. Precum în multe alte state din India, în Uttar Pradesh, cel mai populat stat din țară, este obligatorie încă din aprilie purtarea măștii de protecție în afara locuinței. Polițistul din imagine și bărbatul arestat nu purtau mască, încălcând legea.

Deși criticile aspre au dus la ștergerea imaginii de pe contul de Twitter al poliției din Gorakhpur, situația nu s-a oprit aici. La scurt timp, imaginea a fost repostată pe contul poliției, dar nu înainte să fie supusă unei prelucrări digitale de slabă calitate, prin care celor doi bărbați le-au fost adăugate măști de protecție.

Noua imagine nu a trecut neobservată de utilizatorii de Twitter, care au declanșat o nouă rundă de comentarii, de data aceasta fiind criticată și prelucrarea slabă a imaginii.

"Nimeni nu promovează India digitală ca poliția din Gorakhpur", a scris un utilizator de Twitter.

Noua imagine a fost și ea ștearsă ulterior.

"A fost o greșeală a unui polițist, care a încercat s-o corecteze, dar nu știa că înrăutățește situația", a declarat Jogendra Kumar, un oficial al poliției din Gorakhpur, pentru publicația Indian Express. "După ce am aflat de incident, l-am sunat pe polițist. A spus că a fost o greșeală și a început să plângă. A acceptat că a greșit. Cu toate acestea, am cerut investigarea situației. Dacă va fi nevoie, vom lua măsuri".

India a raportat până acum peste 10 milione de cazuri de coronavirus, fiind depășită doar de SUA. Bilanțul morților a atins 151.000 de oameni pe plan local, iar vaccinarea împotriva COVID-19 va începe pe 16 ianuarie.

Editor : V.M.