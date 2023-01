Polițiștii italieni au găsit buncărul cu diamante și smaralde al șefului mafiei, Matteo Denaro

Polițiștii italieni au găsit un buncăr secret despre care cred că ar fi folosit de Matteo Messina Denaro, „ultimul naș” al mafiei siciliene care a fost arestat luni după 30 de ani de căutări, scrie The Guardian.

Intrarea în buncăr era ascunsă într-un dulap cu haine, într-o casă din Campobello di Mazara, un orășel din Sicilia unde locuia Denaro, în vârstă de 60 de ani.

Anchetatorii au spus că au găsit smaralde, diamante și alte pietre prețioase.

Polițiștii italieni au găsit un buncăr secret despre care cred că ar fi folosit de Matteo Messina Denaro. FOTO: https://roma.corriere.it/

Ei au adăugat că au căutat documente despre care cred că se află în posesia lui Denaro, în special o arhivă secretă a celui care a fost "naşul naşilor" mafiei siciliene, Totò Riina, mort în 2017. Informatori din rândul mafiei au spus că arhiva ar fi fost furată de Denaro şi ar conţine secretele crimelor mafiote din ultimii 40 de ani.

Casa unde a fost descoperit buncărul se află la 300 de metri de locuinţa percheziţionată luni de poliţie, unde ar fi locuit în ultimii ani Matteo Messina Denaro, scrie BBC.

Apartamentul unde liderul mafiot locuise atâţia ani a fost pus sub sigiliu. În interior, anchetatorii nu au găsit nicio armă, dar au găsit parfumuri şi haine de lux. Micul imobil este plasat sub supravegherea permanentă a forţelor de ordine care nu lasă pe nimeni să se apropie. Poliţia italiană a refuzat să dea detalii. Matteo Messina Denaro a fost transportat luni seara la bordul unui elicopter militar în Abruzzo, regiunea situată la est de Roma şi care are ieşire la Marea Adriatică, unde, potrivit mass-media, el urmează să fie încarcerat într-o închisoare de maximă siguranţă, probabil în oraşul L'Aquila.

