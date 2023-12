Polițiștii ruși fac raiduri în locurile frecventate de gay, după aprobarea legii care interzice „mișcarea internațională LGBTQ+”

Poliția din Rusia face percheziții în locurile frecventate de homosexuali, după ce instanța supremă a interzis „mișcarea internațională LGBTQ+”. Comunitatea, care s-a confruntat cu o represiune din ce în ce mai intensă în ultimii ani, este acum vizată direct de regimul Putin, care consideră că persoanele gay au comportamente „deviante”, importate din Occident, transmite CNN.

Poliția din Rusia a efectuat raiduri în locații frecventate de homosexuali, vineri seară, au informat două surse de știri ruse online, la o zi după ce instanța supremă a țării a decis interzicerea „mișcării internaționale LGBTQ” și a etichetat-o drept organizație extremistă.

Hotărârea de joi a Curții Supreme a transmis un nou fior de frică în comunitatea LGBTQ din Rusia, care s-a confruntat deja cu o represiune din ce în ce mai intensă în ultimii ani, în timp ce președintele Vladimir Putin încearcă să-și consolideze imaginea de apărător al valorilor morale tradiționale împotriva Occidentului liberal.

Raidurile au avut loc în cel puțin trei locuri de divertisment din Moscova, potrivit celor două conturi independente ruse pe Telegram, Ostorozhno Novosti și Sota.

Poliția a transmis că efectuează raiduri de rutină pentru droguri, au adăugat agențiile. Ostorozhno Moskva a mai raportat că poliția a făcut copii după documentele „petrecăreților”.

„Martorii oculari au spus că forțele de securitate au intrat în incintă sub pretextul unui control antidrog și au fotografiat pașapoartele vizitatorilor”, transmite sursa citată. „În mijlocul petrecerii, au oprit muzica și (poliția) a început să intre în săli.”

Postarea are, de asemenea, un videoclip cu un martor ocular care descrie o scenă înspăimântătoare: „Am fost acolo. Sincer, am făcut pe mine când muzica s-a oprit și au spus că este un raid al poliției. Am crezut că asta e, voi fi închis pentru 12 ani. La ieșire au făcut o fotografie cu buletinul meu de identitate. Deci, înțelegi, 300 dintre noi am stat dezbrăcați, doar în lenjerie intimă, și am așteptat să ne aducă cineva haine și nimeni nu a înțeles ce se întâmplă.”

Canalul de știri independent Telegram Sota, citând un angajat al clubului gay Central Station din Moscova, a raportat că raidurile au avut loc la Secret Club și Mono Bar din Moscova, precum și la popularul loc Hunters Party.

Sota a mai raportat că Central Station Club din Sankt Petersburg și-a anunțat închiderea vineri, spunând că conducerea clubului a spus că li s-a refuzat închirierea ulterioară a locației din cauza „noii legi”.

Videoclipul postat de cele două conturi de știri arată o dubă de poliție parcata în fața a ceea ce pare a fi unul dintre locurile cu lumini intermitente, dar fără sirene. Cel puțin două persoane care par a fi ofițeri de poliție pot fi văzute la intrarea în locație.

Cunoscuta bloggeriță rusă transgender și activistă LGBTQ Milana Petrova – care nu mai locuiește în țară – a postat despre raiduri pe canalul său Telegram.

Ea a spus că raidurile au avut loc în petreceri LGBTQ private, nu în cluburi de noapte.

„Nu au existat raiduri acolo ieri. Au fost raiduri la petreceri individuale LGBT pentru adulți. Acolo, actele oamenilor au fost fotografiate fără voia lor, aparent pentru o represiune ulterioară”, a postat Petrova duminică.

„Permiteți-mi să vă reamintesc că legea a ieșit alaltăieri”, a spus Petrova. „Niciodată în istoria țării nu au existat legi atât de crude”, a adăugat ea.

Managerul popularului club gay Mono, Alexey Khoroshy, a negat informațiile că clubul său ar fi fost percheziționat. Khoroshy a spus că doar la petrecerea „pop-up” din Moscova au fost percheziții.

„Ieri a fost singurul raid de droguri de la Hunters Party. Deci, totul este calm ca înainte - lucrăm! Și amintiți-vă că drogurile sunt rele!” spuse Khoroshy.

O altă sursă cu cunoștințe directe despre raidul de la petrecerea pop-up de la Hunters Party a declarat pentru CNN că a fost doar un raid de rutină împotriva drogurilor.

Cu toate acestea, oamenii care discutau pe un grup online legat de petrecere și-au exprimat teama.

„Nimeni nu va mai fi lăsat în pace, acum facem un echilibru între propagandă și extremism”, a postat o persoană direct legată de Hunters Party pe grupul de chat.

O altă persoană a răspuns: „Este periculos, nu voi mai merge”.

Oficialii ruși nu au comentat raidurile. Nu s-a menționat găsirea niciunui fel de droguri sau orice alt tip de raiduri în mass-media de stat.

La sfârșitul anului trecut, Putin a semnat un proiect de lege care extinde interdicția așa-numitei „propagande” LGBTQ în Rusia, făcând ilegal pentru oricine să promoveze relațiile între persoane de același sex sau să sugereze că orientările non-heterosexuale sunt „normale”.

Interdicția a fost aprobată de Putin la doar câteva zile după ce o nouă lege aspră a „agenților străini” a intrat în vigoare, în timp ce Kremlinul reprimă libertatea de exprimare și drepturile omului, pe măsură ce operațiunea sa militară din Ucraina se clatină.

Noile legi extind semnificativ domeniul de aplicare a unei legi din 2013 care interzicea diseminarea informațiilor legate de LGBTQ către minori. Noua iterație extinde interdicția de a promova astfel de informații și pentru adulți.

În prezent, este ilegal în Rusia să promovezi sau să „lauzi” relațiile LGBTQ, să se exprime public orientări non-heterosexuale sau să sugereze că acestea sunt „normale”.

Editor : M.I.