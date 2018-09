Posibila cauză a incendiului devastator de la Muzeul Naţional din Rio de Janeiro

Un puternic incendiu care a devastat duminică noapte Muzeul Naţional din Rio de Janeiro ar fi fost cauzat de un mic balon cu aer cald, din hârtie, care a aterizat pe acoperişul clădirii, a declarat luni ministrul Culturii din Brazilia, Sergio Sa Leitao. O altă posibilă origine a incendiului ar fi un scurtcircuit, a adăugat Leitao, citat de agenţia Xinhua, transmite Agerpres.





Ministrul brazilian al Culturii a catalogat evenimentul drept o „tragedie incomensurabilă'' şi a recunoscut că intervenţia a venit prea târziu.



„Muzeul Naţional se închisese deja, echipa de pompieri plecase şi nu mai erau decât patru paznici la datorie. Flăcările au izbucnit în partea din spate, iar paznicilor le-a luat ceva vreme până să detecteze incendiul. Când au făcut-o, era deja prea târziu'', a declarat Sergio Sa Leitao.



Ministrul a adăugat că va fi începută o investigaţie aprofundată pentru aflarea cauzei tragediei.



Un director din cadrul muzeului ar fi observat un balon cu aer cald în apropierea clădirii, care ar fi putut cădea pe acoperiş. Altă posibilitate este aceea a unui scurtcircuit produs în laboratorul audiovizual.



Potrivit lui Leitao, o parte dintre obiectele din afara muzeului a fost salvată, iar angajaţii încearcă să afle ce artefacte pot fi recuperate.



„Trebuie spus că o parte din muzeu din grădina botanică, Librăria Centrală cu aproape 500.000 de volume, o secţiune din colecţia arheologică şi o parte a colecţiei de vertebrate au rămas intacte'', a spus ministrul.



Creat de regele Ioan al VI-lea şi deschis în 1818, Muzeul Naţional din Rio de Janeiro este unul dintre cele mai vechi şi mai prestigioase muzee din Brazilia. Această instituţie culturală şi ştiinţifică din America Latină are în colecţia sa peste 20 de milioane de piese de mare valoare.



Potrivit site-ului muzeului, operele expuse în clădire includeau o colecţie egipteană, o alta de artă şi de obiecte din perioada greco-romană, colecţii de paleontologie, între care şi scheletul unui dinozaur descoperit în regiunea Minas Gerais sau cea mai veche fosilă umană găsită în Brazilia, cunoscută sub numele de „Luzia". De asemenea, în colecţia muzeului se afla un meteorit descoperit în secolul al XVIII-lea, precizează Xinhua.



„Ce a supravieţuit? Clădirea şi câteva obiecte, aproape 10%'', a declarat luni reporterilor în cadrul unei conferinţe de presă Cristiana Serejo, director adjunct în cadrul muzeului.



Puternicul incendiu, calificat drept o „tragedie pentru cultură'', a izbucnit duminică, în jurul orei locale 19:30 (22:30 GMT). Potrivit autorităţilor, nu există răniţi, toate persoanele reuşind să iasă din clădire la timp.



În imaginile aeriene difuzate de TV Globo în timpul incendiului se putea vedea maiestuoasa clădire de 13.000 de metri pătraţi situată în partea de nord a oraşului Rio de Janeiro cuprinsă de flăcări uriaşe.



Focul s-a propagat rapid în sutele de încăperi ale muzeului distrugând totul în calea sa.



Eforturile pompierilor au fost îngreunate de hidranţii pentru stingerea incendiilor care nu aveau apă, astfel încât echipele de intervenţie au fost nevoite să se aprovizioneze dintr-un lac din apropiere până la sosirea mai multor autospeciale cu apă, notează Xinhua.



Cristiana Serejo a declarat că detectoarele de fum din clădire nu ar fi funcţionat.



Potrivit informaţiilor difuzate de media locale, muzeul se confrunta cu probleme la sistemul electric şi cu o infestare cu termite. Instituţia a fost închisă temporar când nu au mai putut fi achitate facturile la electricitate. O strângere de fonduri a fost organizată la începutul acestui an în mediul online pentru redeschiderea uneia dintre expoziţiile cu rămăşiţe de la dinozauri.



În anul 2018, muzeul, afiliat Universităţii Federale din Rio de Janeiro (UFRJ), a primit doar 10% din bugetul necesar pentru întreţinere, conform informaţiilor publicate de media locale.



Un proiect de renovare, care includea şi măsuri de prevenire a incendiilor, ar fi fost amânat din cauza legii electorale din Brazilia, care restricţionează cheltuielile în timpul perioadei electorale, precizează Xinhua.



În timp ce flăcările consumau această bijuterie a culturii braziliene, tristeţea s-a amestecat cu indignarea cercetătorilor, a profesorilor şi a studenţilor care au făcut apel la protest. Mai mulţi cercetători şi angajaţi ai muzeului s-au adunat luni în faţa clădirii oferindu-şi consolare şi ştergându-şi lacrimile. În faţa intrării în parcul elegant care adăposteşte fostul palat de 200 de ani, poliţia a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa un mic grup de protestatari care au încercat să pătrundă înăuntru, însă în final aceştia au fost lăsaţi să intre, notează Reuters.



Luiz Fernando Dias Duarte, director adjunct în cadrul muzeului, a denunţat lipsa de grijă şi de interes faţă de patrimoniul istoric al Braziliei. El a declarat duminică seară posturilor locale de televiziune că niciun reprezentant al autorităţilor nu a participat la aniversarea din acest a instituţiei şi că directorii muzeului au solicitat timp de mai mulţi ani alocarea unor fonduri pentru renovarea clădirii. „Colecţia muzeului, 200 de ani de istorie, a fost complet distrusă'', a spus Duarte.



Preşedintele brazilian, Michel Temer, şi-a exprimat într-un comunicat regretul pentru incendiul produs, calificând cele întâmplate drept „o zi tragică pentru muzeologia" din Brazilia. „Incalculabilă pentru Brazilia pierderea patrimoniului Muzeului Naţional" deoarece „au fost irosiţi 200 de ani de muncă, cercetare şi cunoaştere. Este o zi tristă pentru toţi brazilienii", a arătat Temer.

Etichete:

,

,