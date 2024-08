Potențială amenințare pentru o bază NATO din Germania. A fost crescut nivelul de securitate

NATO a crescut nivelul de securitate la baza sa aeriană din Geilenkirchen, din vestul Germaniei, din cauza unei "potenţiale ameninţări", a anunţat baza într-un comunicat difuzat în noaptea de joi spre vineri pe contul său de pe platforma X, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Decizia a fost luată "pe baza unor date de la serviciile de informaţii", a indicat sursa citată, fără a da alte detalii.

Toţi angajaţii "neesenţiali au fost trimişi acasă ca măsură de precauţie". "Securitatea personalului nostru este prioritatea noastră absolută. Operaţiunile continuă aşa cum era prevăzut", se arată în comunicat.

Anunţul survine la peste o săptămână după un incident survenit la o bază militară din oraşul vecin Köln care fusese închisă temporar în urma unei posibile sabotări a alimentării cu apă.

Rezultatele testelor au arătat în cele din urmă că apa de la robinet nu era contaminată, a indicat armata germană (Bundeswehr).