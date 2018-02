Premierul polonez, critici dure față de „blatiștii” din NATO

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat implicit state europene precum Germania pentru nivelul cheltuielilor de apărare, apreciind că aceste ţări se comportă precum nişte 'blatişti' în NATO, profitând de umbrela protectoare comună, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Cine pune în pericol coeziunea (NATO)? Cel care spune că fiecare trebuie să cheltuiască 2% pentru apărare, ca să existe o solidaritate (între state)? Sau «blatistul» care cheltuieşte doar 1%, dar trăieşte sub un scut protector?'' comun, a întrebat retoric premierul Mateusz Morawiecki într-un interviu publicat joi de cotidianul german Die Welt.



Preşedintele american Donald Trump a criticat de mai multe ori statele NATO, în special Germania, care nu respectă deocamdată angajamentul asumat în cadrul Alianţei de a aloca 2% din PIB cheltuielilor de apărare.



Bugetul de apărare al Germaniei depăşeşte cu puţin 1% din PIB, în timp ce Polonia a atins deja ţinta de 2%.



„Blatistul pune în pericol unitatea Occidentului'', a continuat Morawiecki, în ajunul întâlnirii cu cancelarul Angela Merkel, programată vineri la Berlin.



El a reproşat, per ansamblu, Europei că „a tratat până acum cu uşurinţă apărarea şi a trăit sub umbrela (oferită de) «pax americana»''.



Pe de altă parte, Mateusz Morawiecki şi-a reafirmat opoziţia faţă de proiectul gazoductului Nordstream 2, puternic susţinut de Berlin, şi care ar urma să transporte gaz rusesc spre Germania prin Marea Baltică.



„Astăzi, Ucraina este relativ sigură pentru că ea controlează un culoare de aprovizionare cu gaz natural rusesc spre Europa Centrală'', a subliniat şeful guvernului polonez.



Dacă Nordstream 2 va fi construit, iar trecerea gazelor prin Ucraina va fi tăiată, Rusia ar putea provoca „o escaladare a conflictului cu Ucraina aşa cum şi-o doreşte, atacând ansamblul Ucrainei'', a explicat Morawiecki.