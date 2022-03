Premierul polonez, după ședința cu premierul Ciucă: „Vrem să ajungem să fim independenți energetic de Rusia”

Guvernele României şi Poloniei au semnat, joi, o serie de documente bilaterale în cadrul şedinţei comune care s-a desfăşurat la Varşovia, iar premierul Nicolae Ciucă a declarat că a obținut acordul premierului polonez ca o subunitate e militari polonezi să facă parte din grupul de luptă al NATO din România condus de Franța.

Astfel, a fost stabilit un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat de către Daniela Nicolescu, secretar de stat în Ministerul Economiei, şi Piotr Nowak, ministrul Dezvoltării economice şi al tehnologiei al Republicii Polone.

Un alt document bilateral este Planul de Acţiuni pentru anii 2022-2026, acesta fiind parafat de către ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi omologul polonez, Zbigniew Rau.

Şefii diplomaţiei din cele două ţări au oficializat, totodată, un Memorandum de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia privind cooperarea diplomatică şi academică, transmite Agerpres.

Un Memorandum de Înţelegere referitor la creşterea cooperării în domeniul rezervelor de stat şi asigurării resurselor pentru situaţii de criză a fost semnat de Georgian Pop, preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, şi Michal Kuczmierowski, preşedintele Agenţiei Guvernamentale pentru Rezervele Strategice din Polonia.

În conferința de presă de după reuniunea comună a guvernelor, premierul României a transmis că au discutat despre refugiații pe care cele două țări îi primesc, dar și despre susținerea Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei în aderarea la Uniunea Europeană.

Ce a zis premierul Nicolae Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a mai transmis că cele două delegații au discutat și nevoia de identificare a soluțiilor la situația energetică din Europa.

„Împreună ne-am exprimat susținerea pentru poporul ucrainean, pentru guvernul ucrainean, pentru a putea ca împreună să putem asigura sprijinul necesar valului mare de refugiați care vin în România și Polonia. Am discutat de mecanismele interne, instituționale și despre mecanismele UE pe care putem să le accesăm Am avut discuții despre toate măsurile care s-au luat astfel încât să putem să întărim descurajarea și apărarea pe flancul estic”, a declarat premierul României.

„Avem măsuri pe care le-am derulat împreună, este o structură militară poloneză, o structură care face parte din grupul de luptă. Am obținut acordul premierului polonez ca o subunitate să facă parte din grupul de luptă al NATO din România condus de Franța”, a precizat Nicolae Ciucă.

De asemenea, șeful guvernului a mai punctat că discuțiile de joi au permis, totodată, trecerea în revistă a progreselor realizate de cele două țări.

„Am convenit ca împreună să urmărim ceea ce astăzi s-a discutat și s-a semnat să fie concretizat în realitate. Am discutat aspectele legate de ceea ce putem să facem împreună pentru a rezolva situația energetică și a gazelor și am căutat împreună să găsim soluții. Am decis să continuăm să sprijinim Moldova, Georgia și Ucraina pentru aderarea la UE”, a mai punctat Nicolae Ciucă.

Ce a zis premierul Mateusz Morawiecki

La rândul său, premierul polonez Mateusz Morawiecki a făcut apel joi la partenerii UE să implementeze un pachet curajos de sancțiuni care să deranjeze cu adevărat economia rusească.

„Dorim să îi chemăm din nou pe partenerii noștri din UE să implementeze un pachet curajos de sancțiuni care într-adevăr să deranjeze serios economia rusească. În fața ochilor noștri vedem cum se deplasează liniile. De la început noi am cerut nu doar să se îndepărteze firmele rusești de la piața de capital, ci și de la sistemul SWIFT. Această măsură va fi cu atât mai eficientă cu cât va fi mai largă. Ori în timpul ăsta se desfășoară discuții că ar fi bine să îi lăsăm pe Gazprom ori altă bancă. Ei bine, nu. Noi cu domnul prim-ministru suntem de acord că trebuie să fie sancțiuni pentru întregul sistem bancar din Rusia, pentru că doar asta poate duce la o schimbare în Rusia", a spus premierul Poloniei într-o conferință comună cu premierul Ciucă.

„Construim împreună cu România o strategie pentru lunile și anii următori prin discuția despre interconecări și posibilitățile de obținere din alte surse, spre exemplu din Azerbaidjan, mi-a spus domnul prim-ministru. Aceste lucruri sunt analizate astăzi. Vrem să ajungem să fim independenți de Rusia. Rusia care ia dolari din Europa și îi bagă în război. Trupele ruse ucid oameni nevinovați", a mai punctat șeful statului polonez.

Acesta a precizat că a discutat cu premierul Nicolae Ciucă despre cum să preveniă escaladarea conflictului, susținând că trebuie întărit flancul de est al NATO.

„Azi, zona principală de colaborare e zona Securității, pentru ca se asigura siguranța, independența și libertatea cetățenilor. România e pentru Polonia unul dintre partenerii principali. Încercam să trezim conștiința vestului", a mai spus Morawiecki, care a precizat că prin conductele de gaz rusești curge și sânge.

„Fac apel la Comisia Europeană să dea embargou pentru cărbunele din Rusia. Dorim să aducem cărbuni din Australia, tocmai pentru a limita posibilitățile de finanțare a mașinii de război rusești. Rusia merge pe calea violenței și doar de ea depinde dacă va ieși de pe această cale, noi ne dorim acest lucru, dar decizia este a Rusiei.", a spus premierul polonez.



Editor : Marco Badea